Bratislavské Nové mesto prerušilo finančnú pomoc pri narodení dieťaťa

Bratislava 31. marca (TASR) – Bratislavské Nové Mesto prerušilo vybavovanie jednorazovej finančnej pomoci pri narodení dieťaťa. Dôvodom je dočasné zrušenie stránkových hodín na novomestskom miestnom úrade na Junáckej ulici v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Mestská časť o tom informuje na webovej stránke.



"Po obnovení stránkových hodín bude odpočítaný celý čas prerušenia stránkových hodín od veku dieťaťa, ktorý je okrem trvalého pobytu matky v mestskej časti Nové Mesto podmienkou poskytnutia predmetnej jednorazovej finančnej výpomoci," ubezpečuje samospráva. Matky detí v tejto súvislosti preto žiada, aby žiadosti overené príslušným zamestnancom mestskej časti podávali do podateľne miestneho úradu až po obnovení stránkových hodín.



Vybavovanie jednorazovej finančnej výpomoci pri narodení dieťaťa je stránkovou agendou, pri ktorej výlučne matky detí predkladajú na oddelení sociálnych služieb na účel preukázania ustanovených podmienok občiansky preukaz matky a rodný list dieťaťa. Žiadosť sa podáva do podateľne miestneho úradu až po jej overení príslušným zamestnancom mestskej časti.