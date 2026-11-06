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V Bratislave prezentovali monografiu o celoživotnom diele Jána Kulicha
Ján Kulich bol slovenský sochár a vysokoškolský pedagóg.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Celoživotné dielo Jána Kulicha predstavuje nová monografia s názvom Ján Kulich - Život a dielo. Prináša komplexný pohľad na osem desaťročí tvorby jedného z významných predstaviteľov slovenského sochárstva 20. storočia. Publikáciu prezentovali vo štvrtok (5. 11.) v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov (SZPB) v Bratislave. TASR o tom za organizátorov informoval Lukáš Perný.
Podujatie spoluorganizovali spoločnosť (S)KUL(P)TÚRA, Klub umelcov, spisovateľov a historikov pri SZPB a Výtvarný odbor Matice slovenskej. Na uvedení novej monografie, ktorá na 416 stranách a prostredníctvom vyše 500 fotografií dokumentuje tvorbu Jána Kulicha od raných rezbárskych prác cez komornú plastiku, portrétnu, medailérsku a mincovú tvorbu až po monumentálne realizácie vo verejnom priestore, vystúpili autori, spolutvorcovia knihy a súčasne rodina Jána Kulicha, ktorú zastupovali Ladislav Skrak, Mária Molčanová a Branislav Kulich, taktiež bývalý prezident SR Ivan Gašparovič či kulturológ, profesor Jozef Leikert.
„Na podujatí bol ocenený Zlatou Cenou Matice slovenskej autor sprievodného textu Dr. Ladislav Skrak, ktorý sa dožíva 6. novembra 75. roku života,“ uviedol Lukáš Perný k oceneniu, ktoré jubilant získal spolu s čestným uznaním Kulturologicko-filozofického odboru Matice slovenskej.
Ján Kulich bol slovenský sochár a vysokoškolský pedagóg. Jeho tvorba zahŕňa široké spektrum umeleckých disciplín - od kresieb, skíc, komorných plastík, medailí a mincí až po monumentálne pamätníky a diela v architektúre. Patrí medzi ne socha Jánošíka v Terchovej, socha Vítanie pred budovou Národnej rady SR, pamätník SNP na rovnomennom námestí v Bratislave, diela na Dukle, socha Ladislava Novomeského v Senici či alegorická socha Matice slovenskej v Martine.
„Významne napomohol regenerovať vývin pokrokového a moderného slovenského sochárstva, a to v kontexte historickej koncepcie, etnickej a slohotvornej jedinečnosti, identity a originality v kontexte rukopisu, modelácie, portrétneho majstrovstva, ale aj medailérskej výnimočnosti,“ hodnotí tvorbu sochára Ladislav Skrakt, autor sprievodného textu v novej monografii.
Podujatie spoluorganizovali spoločnosť (S)KUL(P)TÚRA, Klub umelcov, spisovateľov a historikov pri SZPB a Výtvarný odbor Matice slovenskej. Na uvedení novej monografie, ktorá na 416 stranách a prostredníctvom vyše 500 fotografií dokumentuje tvorbu Jána Kulicha od raných rezbárskych prác cez komornú plastiku, portrétnu, medailérsku a mincovú tvorbu až po monumentálne realizácie vo verejnom priestore, vystúpili autori, spolutvorcovia knihy a súčasne rodina Jána Kulicha, ktorú zastupovali Ladislav Skrak, Mária Molčanová a Branislav Kulich, taktiež bývalý prezident SR Ivan Gašparovič či kulturológ, profesor Jozef Leikert.
„Na podujatí bol ocenený Zlatou Cenou Matice slovenskej autor sprievodného textu Dr. Ladislav Skrak, ktorý sa dožíva 6. novembra 75. roku života,“ uviedol Lukáš Perný k oceneniu, ktoré jubilant získal spolu s čestným uznaním Kulturologicko-filozofického odboru Matice slovenskej.
Ján Kulich bol slovenský sochár a vysokoškolský pedagóg. Jeho tvorba zahŕňa široké spektrum umeleckých disciplín - od kresieb, skíc, komorných plastík, medailí a mincí až po monumentálne pamätníky a diela v architektúre. Patrí medzi ne socha Jánošíka v Terchovej, socha Vítanie pred budovou Národnej rady SR, pamätník SNP na rovnomennom námestí v Bratislave, diela na Dukle, socha Ladislava Novomeského v Senici či alegorická socha Matice slovenskej v Martine.
„Významne napomohol regenerovať vývin pokrokového a moderného slovenského sochárstva, a to v kontexte historickej koncepcie, etnickej a slohotvornej jedinečnosti, identity a originality v kontexte rukopisu, modelácie, portrétneho majstrovstva, ale aj medailérskej výnimočnosti,“ hodnotí tvorbu sochára Ladislav Skrakt, autor sprievodného textu v novej monografii.