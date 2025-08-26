< sekcia Regióny
V Bratislave prezentovali publikáciu Slovenský deň kroja
Autorka projektu spresňuje, že knižná novinka je venovaná všetkým, ktorí vo folklóre vidia krásu, ale aj srdce a dušu našej histórie a krajiny.
Bratislava 26. augusta (TASR) - V jednom z bratislavských kníhkupectiev prezentovali v utorok publikáciu Slovenský deň kroja, ktorá mapuje sedem ročníkov rovnomenného podujatia v Banskej Bystrici. Čitateľom prináša aj prehľad o niektorých folklórnych skupinách a súboroch na Slovensku.
Prostredníctvom publikácie si môžu nielen návštevníci, ktorí sa počas uplynulých rokov zišli na námestí v Banskej Bystrici, pripomenúť krásu slovenského kroja - symbolu identity, hrdosti a kultúrneho dedičstva, regionálne variácie krojov zdobených precíznou výšivkou, ktoré predviedli mladí i starší účastníci podujatia. Nechýbali na ňom speváci, tanečníci a remeselníci, ktorí svojím umením potvrdili, že tradícia nie je len minulosťou. „Ale živou súčasťou našej súčasnosti. A to všetko nájde čitateľ v unikátnej knihe Slovenský deň kroja,“ dodávajú organizátori podujatia.
Autorka projektu Mária Reháková spresňuje, že knižná novinka je venovaná všetkým, ktorí vo folklóre vidia krásu, ale aj srdce a dušu našej histórie a krajiny. „A určená bude generáciám bez rozdielu. Tým, ktorí folklórom žijú, tým, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tom, ako sa tvorili jednotlivé ročníky a ktorí chcú spoznať aj jednotlivé súbory,“ hovorí Reháková. „My sme za folkloristami cestovali po celom Slovensku. V knihe je len časť toho, čo sme mali možnosť vidieť, ale, verím, že sa v budúcnosti dočkáme aj ďalších pokračovaní a zatiaľ sa s mnohými súbormi môžeme osobne stretnúť aj 30. augusta na podujatí Slovenský deň kroja v Banskej Bystrici,“ pozýva autorka projektu.
Prípravu knihy mala na starosti novinárka a spisovateľka Mária Miková, publikácia podľa jej slov zaznamenáva plynutie času. „Je obrazom našich emócií aj našej mysle. Je to pohľad do minulosti, ale aj do súčasnosti a budúcnosti, ktorá určuje generácie mladých,“ poznamenala ku knižnej novinke, ktorá má dokazovať, že projekt Slovenský deň kroja sa stáva nielen kultúrnym podujatím, ale aj rodinným albumom národa.
