V Bratislave pribudla nová galéria s dielami talentovaných študentov

Bratislava 19. júla (TASR) - Práce talentovaných mladých študentov si môžu pozrieť návštevníci novej galérie, ktorá pribudla v centre Bratislavy. Galériu UAT otvorili blízko Michalskej veže. Vstup do galérie je bezplatný a diela sú nepredajné.



"Naša galéria je tu na to, aby rozdávala radosť, lebo nič krajšie ako umenie neexistuje. Obrazy sa preto nepredávajú, ponúkame ich len na pozretie a potešenie," vysvetľuje Viera Zavarčíková, zriaďovateľka a generálna riaditeľka Súkromnej školy umeleckého priemyslu animovanej tvorby, ktorej galéria patrí. Dodáva, že sú v nej zastúpené diela všetkých študijných odborov školy - animovaná tvorba, grafický dizajn, fotografický dizajn, odevný dizajn aj obrazová a zvuková tvorba.



V galérii, ktorá sa nachádza na Michalskej ulici 20, návštevníci uvidia najlepšie diela stredoškolákov, napríklad krátke animované filmy, kresby, maľby, grafiky a tiež netradičné fotografie. Vystavený je aj obraz študentky Ley Kollárovej, ktorý bol použitý ako podklad pozvánky na slávnostné otvorenie galérie. Sú na ňom veľké plávajúce ryby. "Zobrazuje to svet fantázie, kde sa môže diať hocičo. Je to teda snový svet. Je tam aj vtáčik, ktorý je väčší ako ryby, stojí nad ním - v tomto svete sa totiž môže diať, čo len chceme," komentovala svoje dielo Kollárová.



Vchod do Galérie UAT je z Michalskej ulice 20 alebo zo Zámočníckej 4. Otvorená je denne od 13.00 do 18.00 h.