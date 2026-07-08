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V Bratislave pribudlo 18 nových dieselových autobusov
Vallo podotkol, že od roku 2019 jazdí po Bratislave 40 nových električiek a stovky nových trolejbusov a autobusov.
Autor TASR
Bratislava 8. júla (TASR) - V Dopravnom podniku Bratislava (DPB) pribudlo 18 nových autobusov SOR NS 18 na dieselový pohon. Ide o prvé vozidlá z kontraktu 80 autobusov, ktoré by mali doraziť do konca roka. Nové autobusy majú priniesť vyšší komfort pre cestujúcich i šoférov. Na stredajšom tlačovom brífingu o tom informovali primátor Bratislavy Matúš Vallo a predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.
„Za nami stojí 18 nových autobusov z dodávky 80 nových dieselových autobusov, ktoré ešte tento rok dôjdu. My týmito autobusmi chceme zabezpečiť vyšší komfort pre našich cestujúcich a chceme, aby to spoznali hneď pri prvej príležitosti, ako nastúpia do vozidla. Tieto vozidlá sú moderné, nízkopodlažné, majú nový informačný systém a majú rovnako aj vysokú klimatizáciu. Taktiež chceme zabezpečiť vysoký komfort pre našich kolegov vodičov, ktorí majú rozľahlé pracovisko vodiča, komfortnú sedačku a taktiež niekoľko bezpečnostných a asistenčných prvkov, ktoré sú novinkou v tomto type vozidla,“ ozrejmil Rybanský.
Zdôraznil, že obnova vozového parku je dlhodobá a systematická práca. Do konca roka by malo podľa jeho slov prísť takmer sto vozidiel podobného typu. „Verím, že aj vďaka týmto vozidlám sa stane MHD v Bratislave prirodzenou voľbou pre mnohých Bratislavčanov, ako cestovať po meste, a verím, že rovnako prinesú vyšší komfort pre cestujúcich a cestujúci si jazdu týmito vozidlami užijú,“ dodal.
Vallo podotkol, že od roku 2019 jazdí po Bratislave 40 nových električiek a stovky nových trolejbusov a autobusov. „Do mestskej hromadnej dopravy sme investovali a investujeme veľa úsilia aj financií, a ja som rád, že rastúcu kvalitu našej MHD oceňujú aj obyvatelia nášho mesta,“ povedal primátor.
„Za nami stojí 18 nových autobusov z dodávky 80 nových dieselových autobusov, ktoré ešte tento rok dôjdu. My týmito autobusmi chceme zabezpečiť vyšší komfort pre našich cestujúcich a chceme, aby to spoznali hneď pri prvej príležitosti, ako nastúpia do vozidla. Tieto vozidlá sú moderné, nízkopodlažné, majú nový informačný systém a majú rovnako aj vysokú klimatizáciu. Taktiež chceme zabezpečiť vysoký komfort pre našich kolegov vodičov, ktorí majú rozľahlé pracovisko vodiča, komfortnú sedačku a taktiež niekoľko bezpečnostných a asistenčných prvkov, ktoré sú novinkou v tomto type vozidla,“ ozrejmil Rybanský.
Zdôraznil, že obnova vozového parku je dlhodobá a systematická práca. Do konca roka by malo podľa jeho slov prísť takmer sto vozidiel podobného typu. „Verím, že aj vďaka týmto vozidlám sa stane MHD v Bratislave prirodzenou voľbou pre mnohých Bratislavčanov, ako cestovať po meste, a verím, že rovnako prinesú vyšší komfort pre cestujúcich a cestujúci si jazdu týmito vozidlami užijú,“ dodal.
Vallo podotkol, že od roku 2019 jazdí po Bratislave 40 nových električiek a stovky nových trolejbusov a autobusov. „Do mestskej hromadnej dopravy sme investovali a investujeme veľa úsilia aj financií, a ja som rád, že rastúcu kvalitu našej MHD oceňujú aj obyvatelia nášho mesta,“ povedal primátor.