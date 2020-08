V Bratislave pribudne 11 nových autobusov, odvezú aj objemnú batožinu

Dopravný podnik Bratislava predstavil nové 18 -metrové kĺbové autobusy Solaris New Urbino 18 na parkovisku autobusov pri Letisku M.R. Štefánika v Bratislave 27. augusta 2020. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 27. augusta (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) rozširuje vozový park o 11 autobusov dĺžky 18 metrov značky Solaris so špeciálnou úpravou na prevoz objemnejšej batožiny. Nové autobusy nasadzuje na linku 61, ktorá spája bratislavské letisko s Hlavnou stanicou. Od septembra by mala zároveň táto linka premávať so zhusteným intervalom. Na štvrtkom brífingu o tom informovali predstavitelia DPB a hlavného mesta." skonštatoval predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.Nové autobusy ponúkajú množstvo technických a technologických noviniek, napríklad nové vnútorné informačné panely, ktoré na prestupných uzloch zobrazujú aktuálne odchody ďalších liniek v reálnom čase. Novinkou v informačnom systéme sú tiež farebné vonkajšie transparenty s vysokosvietivými LED. Nechýbajú ani integrované sčítače cestujúcich, kamerový systém či integrované platobné terminály, na základe ktorých sa bude dať čoskoro platiť za cestovanie aj bezkontaktnou platobnou kartou.poznamenal primátor Bratislavy Matúš Vallo. Doplnil, že autobusy, ktoré doteraz premávali na linke 61, budú nasadené na posilnenie liniek 83 a 84 premávajúcich medzi Petržalkou a Dúbravkou.Dopravný podnik spolu s hlavným mestom zároveň opätovne apelujú na cestujúcich, aby v mestskej hromadnej doprave nosili ochranné rúška a správali sa zodpovedne a ohľaduplne nielen k sebe, ale aj k ostatným cestujúcim. Kampaň v tomto smere by sa mala pred začiatkom blížiaceho sa nového školského roka posilniť.Cena nových autobusov je 3,5 milióna eur, išlo o priamu dotáciu z mestského rozpočtu. Nové vozidlá boli obstarané a objednané ešte koncom minulého roka, teda pred pandémiou nového koronavírusu.