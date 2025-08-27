< sekcia Regióny
V Bratislave pribudne nový zálohomat, ktorý spracuje naraz 100 obalov
Do nového zálohomatu budú môcť ľudia vysypať tašku či vrece s plastovými fľašami a plechovkami naraz do otvoru prístroja.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - V obchode na Bajkalskej ulici v Bratislave pribudne nový typ zálohomatu, ktorý zvládne naraz mix až 100 plastových fliaš a plechoviek bez nutnosti triedenia a vkladania po jednom kuse. Zálohovanie tak bude rýchlejšie, čistejšie a jednoduchšie. TASR o tom informovala spoločnosť Tomra, ktorá ho v stredu uvedie do prevádzky.
Do nového zálohomatu budú môcť ľudia vysypať tašku či vrece s plastovými fľašami a plechovkami naraz do otvoru prístroja. Ten následne obaly spracuje a zákazník dostane doklad s výškou zálohy, ktorý si uplatní pri nákupe v predajni. „Systém je navrhnutý tak, aby bol maximálne intuitívny - zálohovanie hravo zvládnu aj starší ľudia či deti. Inovácia navyše minimalizuje kontakt s lepkavými či inak znečistenými nápojovými obalmi,“ priblížila spoločnosť.
Pokračuje, že technológia s 360-stupňovým rozpoznávaním zrýchľuje identifikáciu obalov. Nový zálohomat zvládne podľa spoločnosti spracovať viac ako 100 obalov za minútu. Disponuje tiež veľkou kapacitou.
„Dlhodobo sa držíme na úrovni viac ako 90 percent návratnosti zálohovaných nápojových obalov. Každé riešenie, ktoré zvyšuje komfort pre spotrebiteľov a motivuje ich k zálohovaniu je preto ďalším krokom k zlepšovaniu zálohového systému. Možnosť vrátiť naraz väčší počet obalov je medzi ľuďmi dlhodobo žiadaná a teší nás, že na Slovensku pribúdajú zariadenia, ktoré túto potrebu napĺňajú,“ uviedol riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč.
