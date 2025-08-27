Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. august 2025Meniny má Silvia
< sekcia Regióny

V Bratislave pribudne nový zálohomat, ktorý spracuje naraz 100 obalov

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Do nového zálohomatu budú môcť ľudia vysypať tašku či vrece s plastovými fľašami a plechovkami naraz do otvoru prístroja.

Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - V obchode na Bajkalskej ulici v Bratislave pribudne nový typ zálohomatu, ktorý zvládne naraz mix až 100 plastových fliaš a plechoviek bez nutnosti triedenia a vkladania po jednom kuse. Zálohovanie tak bude rýchlejšie, čistejšie a jednoduchšie. TASR o tom informovala spoločnosť Tomra, ktorá ho v stredu uvedie do prevádzky.

Do nového zálohomatu budú môcť ľudia vysypať tašku či vrece s plastovými fľašami a plechovkami naraz do otvoru prístroja. Ten následne obaly spracuje a zákazník dostane doklad s výškou zálohy, ktorý si uplatní pri nákupe v predajni. „Systém je navrhnutý tak, aby bol maximálne intuitívny - zálohovanie hravo zvládnu aj starší ľudia či deti. Inovácia navyše minimalizuje kontakt s lepkavými či inak znečistenými nápojovými obalmi,“ priblížila spoločnosť.

Pokračuje, že technológia s 360-stupňovým rozpoznávaním zrýchľuje identifikáciu obalov. Nový zálohomat zvládne podľa spoločnosti spracovať viac ako 100 obalov za minútu. Disponuje tiež veľkou kapacitou.

„Dlhodobo sa držíme na úrovni viac ako 90 percent návratnosti zálohovaných nápojových obalov. Každé riešenie, ktoré zvyšuje komfort pre spotrebiteľov a motivuje ich k zálohovaniu je preto ďalším krokom k zlepšovaniu zálohového systému. Možnosť vrátiť naraz väčší počet obalov je medzi ľuďmi dlhodobo žiadaná a teší nás, že na Slovensku pribúdajú zariadenia, ktoré túto potrebu napĺňajú,“ uviedol riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb