V Bratislave pribudnú ohrádky na zber vianočných stromčekov

Bratislava 19. decembra (TASR) - V uliciach Bratislavy pribudne viac ako 500 špeciálnych drevených ohrádok, ktoré budú slúžiť na systematický zber a odvoz vianočných stromčekov po sviatkoch. S inštaláciou ohrádok sa už začalo a potrvá do 6. januára. S odvozom stromčekov, ktoré následne skončia v komposte, začne mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) od 10. januára 2022.



Cieľom takéhoto zberu z drevných ohrádok je, aby boli stromčeky zbierané organizovane, neznečisťovali verejné priestranstvá i zberné hniezda a nerozfúkaval ich vietor. Kde presne sa ohrádky nachádzajú, si môžu Bratislavčania pozrieť aj prostredníctvom mapy zverejnenej na webe OLO.



"Predtým, ako vložia obyvatelia do ohrádky stromček, je potrebné ho zbaviť ozdôb. Zamedzí sa tak znečisťovaniu ulíc. Vyzbierané stromčeky odvezieme do kompostárne, kde sa premenia na živiny pre pôdu a nakoniec sa vrátia späť do prírody," uviedlo na svojom webe OLO. Ohrádky budú osadené v každej bratislavskej mestskej časti.



Odvoz vianočných stromčekov v Bratislave potrvá od 10. januára do 11. februára 2022. V pondelky bude v Starom Meste, v utorky v Ružinove, Podunajských Biskupiciach a Vrakuni, v stredy v Novom Meste, Rači a Vajnoroch, štvrtky v Dúbravke, Karlovej Vsi, Lamači, Devíne, Devínskej Novej Vsi a Záhorskej Bystrici a v piatky v Petržalke, Jarovciach, Rusovciach a v Čunove.