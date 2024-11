V Bratislave pripravili spomienkové podujatie Sloboda je kľúčová

Bratislava 15. novembra (TASR) - Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) v spolupráci s hlavným mestom pripravujú na nedeľu (17. 11.) spomienkové podujatie Sloboda je kľúčová. Pri príležitosti 35. výročia Nežnej revolúcie prinesie ohliadnutie sa na dni spojené s dôležitými zmenami v krajine. Tematický program bude pripravený na Námestí Nežnej revolúcie.



"Nežná revolúcia bola vyvrcholením túžby mnohých generácií viesť naplnené životy v slobodnej, demokratickej a prosperujúcej krajine. O čo menej dnes nadobudnutú slobodu venujeme rozvoju, o to viac ju strácame hľadaním nepriateľov a vybíjaním sa v nezmyselných sporoch medzi sebou. Potrebujeme si preto znovu pripomínať tieto novembrové dni," konštatuje primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Program otvorí cyklus dokumentárnych filmov a relácií z archívov STVR a Slovenského filmového ústavu. K dispozícii bude vôbec prvý televízny záznam z 22. novembra 1989 a spravodajský príspevok Vlak Nežnej revolúcie o ceste bratislavských študentov do Košíc so zámerom šíriť revolučné myšlienky.



Chýbať nebudú ani diskusie s osobnosťami verejného a kultúrneho života. Súčasťou podujatia bude aj výstava plagátov z roku 1989 a výstava Reklama na demokraciu 2024, ktorá je spoločnou iniciatívou BKIS a VŠVU. Vznikla nová generácia tzv. agitačných plagátov, ktoré je možné aktuálne vidieť aj na verejných plochách v hlavnom meste. Práve plagáty a rôzne ilegálne vylepovanie zohrali počas novembrových udalostí kľúčovú úlohu, stali sa symbolom boja proti komunistickému režimu a tlmočili širokej verejnosti dôležité posolstvá.



BKIS zároveň po prvýkrát zjednotila aktérov organizujúcich rôznorodé podujatia späté s Nežnou revolúciou pod jednu strechu. Platforma Nežné korzo tak prevedie Bratislavčanov viac ako 20 podujatiami na pôde hlavného mesta. O 17.11 h zároveň symbolicky prepojí Bratislavu s Prahou jedna z hymien Nežnej revolúcie - Modlitba pre Martu.