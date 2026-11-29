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V Bratislave pripravujú obnovu budovy Dobrý dom na Karpatskej ulici
Technický stav objektu nie je prispôsobený na obhliadky s potenciálnymi nájomníkmi.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 29. novembra (TASR) - Bratislavské Staré Mesto pripravuje obnovu budovy Dobrý dom na Karpatskej ulici, niekdajšie sídlo neziskovej organizácie Maják nádeje. Jej technický stav nie je dlhodobo vyhovujúci. Mestská časť preto pripravuje technické a rozpočtové riešenie nevyhnutných prác, ktoré by umožnili obnoviť jej základnú prevádzku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa starostu Kristína Tobiášová.
„Doteraz sa realizovali najmä odborné obhliadky, diagnostika technického stavu, revízne posúdenie plynových rozvodov a administratívne úkony súvisiace s opätovným pripojením elektriny,“ skonštatovala Tobiášová s tým, že z finančného daru mestskej časti, ktorý schválili na jar vtedajší poslanci, bola uhradená daň z nehnuteľnosti za rok 2026 vo výške viac ako 4000 eur. Poslanecký zbor vtedy odsúhlasil sumu 74.600 eur ako predpokladaný rámec na najnevyhnutnejšie opatrenia, nie však na komplexnú rekonštrukciu objektu.
Revízna správa potvrdila napríklad nevyhovujúci stav plynových rozvodov a odporučila ich komplexnú rekonštrukciu. Ich bezpečná prevádzka v súčasnosti nie je možná. Komplexnú rekonštrukciu by si vyžiadala aj elektroinštalácia. Pre poškodené vnútorné rozvody pripravuje mestská časť riešenie umožňujúce bezpečné využívanie elektriny aspoň v obmedzenom režime. Po nevyhnutných úpravách a vypracovaní revíznej správy bude možné posúdiť splnenie podmienok pripojenia a následne zabezpečiť osadenie elektromera. Zmluvu o pripojení už má uzatvorenú.
Problém odhalila obhliadka aj pri poškodených rozvodoch vody a nezaslepených vývodoch. Obnovenie dodávky vody by v súčasnom stave podľa hovorkyne predstavovalo riziko zatopenia, preto je potrebná aj rekonštrukcia týchto rozvodov. Rozsiahlejšie technické zásahy a finančné investície si vyžiada rovnako obnovenie bezpečnej prevádzky pôvodnej kotolne. „Mestská časť hľadá technicky a ekonomicky realizovateľné riešenie s ohľadom na dostupné finančné prostriedky,“ poznamenala Tobiášová s tým, že v závislosti od dostupných financií sa zvažuje aj výmena alebo repasácia okien na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy.
Nezisková organizácia Dobrý dom plne pod kontrolou mestskej časti bola zapísaná do registra neziskových organizácií v júli 2020. Majetok pôvodnej organizácie Maják nádeje bol prevedený v katastri nehnuteľností v januári 2021. Priestory budovy mestská časť už v roku 2021 vypratala, dekontaminovala a vydezinfikovala. Dlhodobým cieľom samosprávy i neziskovej organizácie je prinavrátiť priestorom ich pôvodný verejnoprospešný charakter.
Objekt v minulosti slúžil projektu Rozptyl, v roku 2026 v ňom pôsobilo Divadlo Petra Mankoveckého, ktoré priestory využilo na prípravu a nácvik inscenácie Utopenci. Divadlo ich využívalo do septembra. Mestská časť poskytla priestory na podporu nezávislej kultúry, keďže o ich využitie bol záujem, a to aj napriek nevyhovujúcemu stavu objektu.
Technický stav objektu nie je prispôsobený na obhliadky s potenciálnymi nájomníkmi.
„Doteraz sa realizovali najmä odborné obhliadky, diagnostika technického stavu, revízne posúdenie plynových rozvodov a administratívne úkony súvisiace s opätovným pripojením elektriny,“ skonštatovala Tobiášová s tým, že z finančného daru mestskej časti, ktorý schválili na jar vtedajší poslanci, bola uhradená daň z nehnuteľnosti za rok 2026 vo výške viac ako 4000 eur. Poslanecký zbor vtedy odsúhlasil sumu 74.600 eur ako predpokladaný rámec na najnevyhnutnejšie opatrenia, nie však na komplexnú rekonštrukciu objektu.
Revízna správa potvrdila napríklad nevyhovujúci stav plynových rozvodov a odporučila ich komplexnú rekonštrukciu. Ich bezpečná prevádzka v súčasnosti nie je možná. Komplexnú rekonštrukciu by si vyžiadala aj elektroinštalácia. Pre poškodené vnútorné rozvody pripravuje mestská časť riešenie umožňujúce bezpečné využívanie elektriny aspoň v obmedzenom režime. Po nevyhnutných úpravách a vypracovaní revíznej správy bude možné posúdiť splnenie podmienok pripojenia a následne zabezpečiť osadenie elektromera. Zmluvu o pripojení už má uzatvorenú.
Problém odhalila obhliadka aj pri poškodených rozvodoch vody a nezaslepených vývodoch. Obnovenie dodávky vody by v súčasnom stave podľa hovorkyne predstavovalo riziko zatopenia, preto je potrebná aj rekonštrukcia týchto rozvodov. Rozsiahlejšie technické zásahy a finančné investície si vyžiada rovnako obnovenie bezpečnej prevádzky pôvodnej kotolne. „Mestská časť hľadá technicky a ekonomicky realizovateľné riešenie s ohľadom na dostupné finančné prostriedky,“ poznamenala Tobiášová s tým, že v závislosti od dostupných financií sa zvažuje aj výmena alebo repasácia okien na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy.
Nezisková organizácia Dobrý dom plne pod kontrolou mestskej časti bola zapísaná do registra neziskových organizácií v júli 2020. Majetok pôvodnej organizácie Maják nádeje bol prevedený v katastri nehnuteľností v januári 2021. Priestory budovy mestská časť už v roku 2021 vypratala, dekontaminovala a vydezinfikovala. Dlhodobým cieľom samosprávy i neziskovej organizácie je prinavrátiť priestorom ich pôvodný verejnoprospešný charakter.
Objekt v minulosti slúžil projektu Rozptyl, v roku 2026 v ňom pôsobilo Divadlo Petra Mankoveckého, ktoré priestory využilo na prípravu a nácvik inscenácie Utopenci. Divadlo ich využívalo do septembra. Mestská časť poskytla priestory na podporu nezávislej kultúry, keďže o ich využitie bol záujem, a to aj napriek nevyhovujúcemu stavu objektu.
Technický stav objektu nie je prispôsobený na obhliadky s potenciálnymi nájomníkmi.