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V Bratislave prišlo k zrážke električky s maloletým chodcom
Ten utrpel predbežne ľahké zranenia.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - V Bratislave na Karloveskej ulici došlo vo štvrtok podvečer k zrážke električky s maloletým chodcom. Ten utrpel predbežne ľahké zranenia a bol prevezený do nemocnice na ďalšie vyšetrenia. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Podľa doposiaľ zistených informácií maloletý chlapec vstúpil do jazdnej dráhy električky linky číslo 4, smerujúcej do centra mesta, v priestore určenom na prechádzanie chodcov,“ uviedla polícia. Dodala, že presné okolnosti a príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania.
Polícia v tejto súvislosti pripomína chodcom, že sú povinní za každých okolností dať električke prednosť. Platí to aj pri prechádzaní cez električkovú trať na neriadených priechodoch pre chodcov. Zdôrazňuje, že pred vstupom do koľajiska je nevyhnutné dôsledne sa obzrieť na obe strany a presvedčiť sa, či sa nepribližuje električka. Poukazuje na to, že električka má v porovnaní s motorovými vozidlami výrazne dlhšiu brzdnú dráhu a jej vodič má len obmedzené možnosti, ako zrážke zabrániť.
„Podľa doposiaľ zistených informácií maloletý chlapec vstúpil do jazdnej dráhy električky linky číslo 4, smerujúcej do centra mesta, v priestore určenom na prechádzanie chodcov,“ uviedla polícia. Dodala, že presné okolnosti a príčiny nehody sú predmetom vyšetrovania.
Polícia v tejto súvislosti pripomína chodcom, že sú povinní za každých okolností dať električke prednosť. Platí to aj pri prechádzaní cez električkovú trať na neriadených priechodoch pre chodcov. Zdôrazňuje, že pred vstupom do koľajiska je nevyhnutné dôsledne sa obzrieť na obe strany a presvedčiť sa, či sa nepribližuje električka. Poukazuje na to, že električka má v porovnaní s motorovými vozidlami výrazne dlhšiu brzdnú dráhu a jej vodič má len obmedzené možnosti, ako zrážke zabrániť.