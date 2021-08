V Bratislave protestovali za dekriminalizáciu marihuany

Bratislava 26. augusta (TASR) - Pre kriminalizáciu používania marihuany má problémy s políciou zbytočne veľa ľudí. Prevencia a pomoc sú lepšie ako represia a krajina by mala zvážiť legalizáciu využitia marihuany na medicínske účely. Zhodli sa na tom v príhovoroch počas štvrtkového zhromaždenia europoslanci Martin Hojsík (Progresívne Slovensko) a Michal Šimečka (Progresívne Slovensko). Protestu na bratislavskom Námestí SNP sa zúčastnili desiatky ľudí.



"Na svete už máme niekoľko krajín, ktoré legalizovali používanie marihuany. Medzi nimi napríklad aj Kanada. Do konca roka sa k nim pridá Luxembursko. Ďalšie desiatky krajín legalizovali marihuanu pre medicínske účely. Mnoho ďalších dekriminalizovalo jej používanie na rekreačné účely," poukázal Hojsík.



Europoslanci preto pred dvoma mesiacmi iniciovali petíciu za dekriminalizáciu marihuany. "Ide o to, aby nikto už nemal zničený život za to, že ho prichytili s jointom, alebo za to, že pestuje marihuanu na výrobu mastičiek pre svojich onkologických rodičov," vysvetlil Hojsík. Europoslanci zdôraznili, že krajina by sa mala skôr zamerať na prevenciu a nie represiu. Zdôraznili, že kozmetické legislatívne úpravy vo výške trestov nestačia.



"Požiadavky zhromaždení sú jasné - legalizácia medicínskeho využitia marihuany, zastavenie démonizácie užívateľov, zastavenie dogmatizácie drogovej politiky na základe presvedčenia bez vedeckých základov. Z toho potom dekriminalizácia logicky vyplynie," skonštatoval Hojsík.