V Bratislave radia zvážiť počas veternej výstrahy aktivity v lesoparku

Bratislava 3. februára (TASR) - Mestská polícia (MsP) v Bratislave vyzýva obyvateľov a návštevníkov metropoly, aby zvážili svoje víkendové aktivity vo vonkajšom prostredí. Dôvodom je aktuálna výstraha pred silným vetrom, ktorý môže i na území hlavného mesta do sobotňajšieho (4. 2.) popoludnia dosiahnuť v nárazoch stokilometrovú rýchlosť.



Mestskí policajti na sociálnej sieti varujú najmä pred výletmi do lesoparku, a to nielen vzhľadom na riziko padajúcich konárov. "Silný vietor spolu s vlhkou pôdou môže spôsobiť i vyvrátenie zdravých stromov," upozornili. Vonkajšie aktivity radia odložiť na nedeľu (5. 2.), keď sa má situácia upokojiť.



K výzve sa pripája aj bratislavský magistrát, poukazuje aj na ďalšie miesta s vyššou koncentráciou stromov. "Neodporúčame preto pohyb po parkoch ani cintorínoch," uviedla radnica na sociálnej sieti.



Výstraha Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) druhého stupňa upozorňuje, že na území Bratislavy sa môže vyskytnúť silný vietor, ktorý v nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť 85 až 100 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká," uvádzajú vo výstrahe platnej do soboty 15.00 h.