V Bratislave riešia problém s priradením obálok s hlasmi zo zahraničia

Bratislava 29. februára (TASR) – V Bratislavskom kraji bolo všetkých 582 volebných okrskov otvorených načas. Zatiaľ bezproblémový začiatok parlamentných volieb hlásia okresné volebné komisie z Malaciek, Pezinka a Senca. V Bratislave však musela okresná volebná komisia od rána riešiť problém s niektorými obálkami s hlasmi voličov zo zahraničia, ktoré boli do jednotlivých okrskových komisií zle priradené.



„Jednotlivým komisiám radíme, aby v taktom prípade vrátili obálky na mestskú časť, lebo tá presne vie, do akej komisie to má byť správne priradené,“ priblížila pre TASR Okresná volebná komisia Bratislava. Všetkých 402 volebných okrskov v hlavnom meste však bolo podľa komisie ráno otvorených načas.



Jednotlivé okresné komisie v Bratislavskom kraji pre TASR potvrdili, že ráno bolo načas otvorených 56 volebných okrskov v okrese Malacky, 53 v okrese Pezinok a 71 v okrese Senec. „Žiadny problém zatiaľ nemáme hlásený,“ uviedla Okresná volebná komisia Malacky. Pokojný začiatok parlamentných volieb zatiaľ hlásia aj z okresov Senec a Pezinok.