V Bratislave rodičia žiadajú riešiť finančné problémy ZUŠ sv. Cecílie

Bratislava 20. októbra (TASR) – Základná umelecká škola (ZUŠ) sv. Cecílie v Bratislave, ktorá poskytuje vzdelanie pre viac ako 1100 detí, je ohrozená. Pre rozhodnutia hlavného mesta i vlády SR sa dostala do problematickej finančnej situácie a bola nútená zvýšiť poplatok pre rodičov o 100 percent. Na štvrtkovom brífingu na to upozornilo niekoľko z nich, kompetentných žiadajú o riešenie situácie.



"Jeden problém spôsobuje hlavné mesto a druhý vláda. Apelujeme preto na zodpovedných, aby situáciu riešili. Ak to upadne do zabudnutia, bude mať ZUŠ na konci roka problém 120.000 eur a to nebude pre ňu únosné," skonštatoval jeden z rodičov Tomáš Kováčik s tým, že "do hry" nevstúpilo ešte zvyšovanie energií.



Časť problému základnej umeleckej škole spôsobuje hlavné mesto. Podľa rodičov mali byť od júna alebo júla navýšené platby, ktoré mesto škole posiela, doteraz sa tak neudialo. Má ísť o sumu 43.000 eur do konca roka.



Druhá časť problému spočíva v rozhodnutí vlády, ktorá chce navyšovať platy učiteľom. Rodičia síce zvýšenie platov pre učiteľov vítajú, avšak upozorňujú, že na to neboli poskytnuté finančné zdroje. "Sumy, ktoré boli kolektívnou zmluvou prikázané, aby základné umelecké školy zvyšovali platy, nie sú pokryté," upozorňujú rodičia.



ZUŠ bola za týchto okolností nútená zvýšiť poplatok pre rodičov skokovo o 100 percent. Pre mnohé rodiny to však môže byť finančne náročné a nie je vylúčené, že svoje deti začnú odhlasovať, čo môže spôsobiť ďalšie problémy. Ohrozené tak môže byť umelecké vzdelávanie mnohých talentovaných detí, rodičia sa totiž obávajú, či budú ostatné ZUŠ vedieť prijať veľký počet ďalších detí, pripomínajú tiež dôležitosť vytvorených vzťahov medzi deťmi a učiteľmi.



ZUŠ sv. Cecílie vzdeláva vyše 1100 detí, čo je zruba devätina detí v bratislavských základných umeleckých školách. Funguje v Petržalke, Ružinove a Karlovej Vsi a má 80 zamestnancov.