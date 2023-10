V Bratislave rozširujú aktivitu tzv. pešibusu pre niektoré ďalšie ZŠ

Bratislava 16. októbra (TASR) - Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) rozširuje aktivitu vo forme tzv. pešibusu, ktorá povzbudzuje pešiu cestu do školy a robí ju bezpečnejšou. Od pondelka sa do nej zapájajú komunity detí a rodičov zo základných škôl v Petržalke, Rusovciach, Vajnoroch, Starom Meste a Novom Meste. TASR o tom informovala Michaela Pavelková z MIB.



"Funguje tak, že skupina detí ide do školy pešo v sprievode dvoch dospelých osôb, ktoré ju bezpečne odprevadia do škôl," pripomenula Pavelková.



Deti a rodičia sú s trasami, konkrétnymi zastávkami aj časmi odchodu pešibusu zo zastávok vopred oboznámení. Dospelé sprevádzajúce osoby, tzv. sprievodcovia, sa stretávajú na prvej zastávke trasy pár minút pred odchodom pešibusu. Sú označení viditeľnými prvkami, napríklad reflexnými vestami alebo šatkami. Na každej zastávke sprievodcovia chvíľu počkajú a vyzdvihnú deti. Následne bezpečne prevedú deti po trase až ku vchodu do areálu školy.



V Bratislave žije viac ako 77.080 detí, ktoré navštevujú 347 inštitúcií v podobe materských, základných a stredných škôl. Až 95 percent ľudí, žijúcich v Bratislave, býva menej ako 15 minút chôdze od najbližšej základnej školy. Napriek tomu mnoho detí dochádza do školy autom. Dôvodom je podľa MIB prevažne strach rodičov z dopravných rizík na ceste do školy. Mnohí preto uprednostňujú cestu autom.



Zavedenie tzv. pešibusu je jednou z aktivít v rámci projektu Mesto pre deti, ktorý MIB realizuje. Medzi jeho hlavné ciele patrí zapájať miestnu komunitu do riešení upokojovania dopravy, zvyšovať bezpečnosť v okolí základných škôl a motivovať k dochádzaniu do školy peši a k hre vonku. Snahou je tiež prispievať k zlepšovaniu čistoty ovzdušia. Pilotnú fázu spustil MIB na základnej škole Tbiliská v Rači.