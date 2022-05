V Bratislave sa aj v stredu ráno začínajú tvoriť kolóny

Bratislava 25. mája (TASR) - Doprava v hlavnom meste sa aj v stredu ráno začína komplikovať. Dôvodom sú nehody, ale aj kolóny. Vodičov na to upozorňuje Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Nehodu dokumentujú na Kremeľskej ulici v Devíne, úsek je obojsmerne neprejazdný. Obchádzky vedú po okolitých uliciach, vodiči by sa však Devínu mali podľa odporúčaní radšej vyhnúť. V súvislosti s nehodou nepremáva v danom úseku ani autobusová linka 29, ktorá je rozdelená na dve vetvy. Z mesta jazdí iba po Slovanské nábrežie a späť, z Devínskej Novej Vsi iba po Hrad Devín a späť.



Nehodu dokumentujú aj na Maximiliána Hella, pri Martinskom cintoríne, smerom na Trnavskú cestu. Vodiči sa môžu krátko zdržať.



Kolóna je hlásená aj na Račianskej ulici smerom do centra, kde je hlásené 15-minútové zdržanie. Rovnako si postoja vodiči aj na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy. Podobne sa môžu zdržať aj Hodonínskej ulici v Lamači v smere do centra. Rovnaké zdržanie hlásia vodiči aj na diaľnici D1 od letiska po Prístavný most i v Mlynskej doline v smere na Patrónku.