Bratislava 13. apríla (TASR) - V Bratislave sa aktuálne na viacerých miestach tvoria kolóny. Na diaľnici D1 od Zlatých pieskov po Prístavný most sa vodiči zdržia približne 15 minút. Informuje o tom Zelená vlna RTVS na sociálnej sieti.



Kolóna sa tvorí aj na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy v smere zo Stupavy, kde sa vodiči zdržia 20 minút. Po starej ceste cez Záhorskú Bystricu a Lamač stratia asi 15 minút.



Ďalšia kolóna je v Rovinke v smere do Bratislavy. Tu sa vodiči zdržia 20 minút.



Vo Vinosadoch v smere do Pezinka sa zrazili dve autá, premávka sa tu spomaľuje. Zelená vlna avizovala, že vodiči v kolóne stratia približne 20 minút. Nehoda je aj v Petržalke na Bratskej na nadjazde v smere na D2, kde sa tiež premávka nárazovo spomaľuje.