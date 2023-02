V Bratislave sa bude diskutovať o tom, ako vyzerá ChatGPT zvnútra

Bratislava 27. februára (TASR) - V Bratislave sa bude v stredu (1. 3.) diskutovať o tom, ako vyzerá chatbot ChatGPT zvnútra. Seminár sa uskutoční na katedre aplikovanej informatiky na Univerzite Komenského. Prednášať bude odborník na spracovanie prirodzeného jazyka na Slovensku Marek Šuppa. TASR o tom informoval Andrej Lúčny, vedec a spoluzakladateľ občianskeho združenia Robotika.sk, ktoré seminár organizuje.



ChatGPT je chatbot založený na tzv. veľkom jazykovom modeli, vyvinutý v spoločnosti OpenAI. Od decembra 2022 je voľne dostupný pre verejnosť, a to aj v slovenskom jazyku. "Dokáže plynule komunikovať v prirodzenom jazyku a poskytovať často prekvapujúco kvalitné informácie," povedal Lúčny.



Hoci ho väčšina užívateľov momentálne používa len na zábavu, predpokladá sa, že by mohol úplne zmeniť spôsob vyhľadávania informácii na internete. "Je tiež postrachom učiteľov, lebo je na požiadanie schopný vypracovať domáce úlohy. Zaujímavý je, samozrejme, aj pre komunikáciu medzi človekom a robotom, ktorá má šancu postúpiť na úroveň blížiacu sa komunikácii medzi ľuďmi," poznamenal Lúčny.



Účasť na seminári podľa Lúčneho ohlásili viacerí priekopníci umelej inteligencie. Po skončení bude nasledovať panelová diskusia s názvom "Spĺňa ChatGPT predstavy o umelej inteligencii z jej pionierskych čias?". Nestori tohto odboru sa vyjadria, nakoľko sa tento chatbot zhoduje s ich niekdajšími očakávaniami. Názory na ChatGPT sa totiž medzi odborníkmi rôznia, poukázal Lúčny.



"Kým niektorí v ňom vidia logické zavŕšenie konekcionistických snáh o vytvorenie umelého systému, ktorý chápe význam ním produkovaných výpovedí, iní v ňom vidia len technicky dokonale prevedenú tzv. Searlovu čínsku izbu, to jest systém, ktorý nevie, čo robí, akurát to robí veľmi rafinovane," vysvetlil. Kým jedni podľa Lúčneho tvrdia, že ľudský mozog pracuje v princípe podobne ako ChatGPT, iní vidia zásadné rozdiely a pripodobňujú ho k študentovi, ktorý chce dosiahnuť čo najlepšie známky, ale nemá záujem o skutočné vedomosti.