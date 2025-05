V Bratislave sa bude konať Deň svetla, prinesie diskusiu i experimenty

Bratislava 10. mája (TASR) - Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave pripravuje tretí ročník podujatia Deň svetla. Konať sa bude 16. mája pri príležitosti Medzinárodného dňa svetla. Návštevníci sa môžu tešiť na diskusiu dvoch vedcov a ich experimenty so svetlom a zvukom. TASR o tom informovali organizátori.



„Deň svetla v Aureliu sa ponesie v znamení interaktívneho vedeckého dialógu s ukážkami a experimentami na tému rezonancie,“ priblížila riaditeľka Aurelia Dominika Petríková. Čo sú to rezonancie a ako zasahujú aj do každodenných životov podľa organizátorov predvedú Dušan Chorvát a Alžbeta Marček Chorvátová z Medzinárodného laserového centra v Bratislave, ktorí profesionálne pôsobia v oblasti mikroskopie, biozobrazovania a biofotoniky.



Ako doplnili, návštevníci sa tiež dozvedia, ako rezonancie využívajú vedci pri vývoji laserovej technológie, ale aj v umelej inteligencii. „Rezonancia nie je len pojem zo sveta vedy, ale ovplyvňuje nás aj v bežnom živote. Kde všade sa môžeme s týmto javom stretnúť, nám ukážu interaktívne experimenty, ktoré si vyskúšame naživo“, uviedla koordinátorka podujatia Martina Ivičič.



Medzinárodný deň svetla, ktorý pripadá na 16. mája, vyhlásila Exekutívna rada UNESCO na svojom 200. zasadnutí a prvýkrát sa tento deň oslavoval už v roku 2018.