V Bratislave sa bude konať najväčšia popularizačná akcia SAV

Bratislava 8. júna (TASR) - Najväčšia popularizačná akcia Slovenskej akadémie vied (SAV) prinesie takmer 30 ústavov a výskumných centier, ktoré sa predstavia verejnosti stánkovými prezentáciami na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave 14. až 15. júna. Podujatie My sme SAV vyzdvihne vedecké talenty. TASR o tom informovala hovorkyňa akadémie Monika Tináková.



"Chceme sa dostávať do intímnejšieho kontaktu s verejnosťou, zrozumiteľnejšie vysvetľovať princípy fungovania mnohých javov, vzdelávať, inšpirovať, a najmä, prinášať pozitívne správy. Práve vedecký progres a inovácie sú pre ľudstvo nádejou, že budeme do budúcna žiť vo svete, ktorý je rozmanitý, zdravý a prosperujúci," uviedol predseda SAV Pavol Šajgalík.



Ekológovia prichádzajú na podujatie s témou Krajina - náš vzácny životný priestor. Elektrotechnici pripravujú ukážky, ktoré návštevníkom priblížia svet mikročipov, supravodivosti a vákuových technológií. Vidieť môžu blízky či vzdialený vesmír, a to aj za bieleho dňa. Archeológovia budú verejnosť sprevádzať cestičkami, po ktorých slovenskou krajinou putovali kedysi Germáni a mnoho ďalšieho.



V piatok (14. 6.) prinesie podujatie celodenný program na pódiu, kde sa predstavia zamestnanci akadémie. Vedeckou mágiou bude sprevádzať anorganický chemik, flamenco tanec predvedie v gitarovom sprievode geografka a v podvečerných hodinách ukončí program kapela, v ktorej účinkuje aj odborník SAV na sociálnu komunikáciu.



Podujatie sa bude konať od 9.00 do 19.00 h. SAV ho organizuje po štvrtý raz.