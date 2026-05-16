V Bratislave sa cez víkend koná Vedetský festival Aurelium
Počas sobotného rodinného vedeckého dňa vystúpi Fíha Tralala.
Autor TASR
Bratislava 16. mája (TASR) - V Zážitkovom centre vedy na Bojnickej ulici v Bratislave sa cez víkend koná Vedetský festival Aurelium. Prinesie program pre všetky vekové kategórie. TASR o tom informovala Stanislava Luptáková z komunikačného odboru Centra vedecko-technických informácií SR.
Počas sobotného rodinného vedeckého dňa vystúpi Fíha Tralala. Popularizátor Michal Figura s Kúzelnou fyzikou predvedie kúzla v podobe fyzikálnych javov a experimentov. Návštevníkov tiež čaká vzdelávacia šou Eco Energy Tour. Súčasťou programu bude aj Teslov svet, v ktorom predstavia exponáty pracujúce s vysokým napätím. V sprievodnom programe sa možno tešiť na workshopy v SmartLaboch, kde si možno vyskúšať pyrografiu a prácu s mBotmi. Počas prezentácie vodíkových áut bude k dispozícii aj testovacia dráha, kde si návštevníci budú môcť vyskúšať modely áut na diaľkové ovládanie. Súčasťou festivalu bude sférické kino a výstava optických ilúzií a klamov.
Nedeľa (17. 5.) na Vedetskom festivale Aurelium prinesie hudobné vystúpenie Tárajka a Popletajky. S chemickou šou vystúpi učiteľ, popularizátor chémie a finalista ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska Ivan Gábriš alias Vedecké okienko, ktorý si pripravil aj pútavé workshopy. Dôležitosť vody v každodennom živote priblíži šou s názvom Eco H2O Tour. Aj v nedeľu bude k dispozícii Teslova cievka, sférické kino, výstava ilúzií a SmartLaby.
Počas celého víkendu od 9.00 do 17.00 h sa návštevníci môžu tešiť aj na moderátora Mareka Fašianga, humanoida Aurela, robotického psa a sprievodné aktivity. Festival sa koná pri príležitosti 10. výročia Zážitkového centra vedy Aurelium.
