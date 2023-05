V Bratislave sa komplikuje doprava. Dôvodom sú nehody

Bratislava 24. mája (TASR) - Doprava v hlavnom meste i smerom do Bratislavy sa v stredu ráno na niektorých miestach spomaľuje. Dôvodom sú nehody a kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Nehodu dokumentujú na bratislavskej diaľnici D1 za Prístavným mostom smerom na Zlaté piesky. V ľavom jazdnom pruhu sa tam zrazili dve autá, odstavená dodávka zároveň blokuje aj stredný pruh. Počítať treba so zdržaním. Nehodu dokumentujú aj vo Vrakuni na kruhovom objazde Ráztočná - Dvojkrížna. Premávka je spomalená zo všetkých strán.



S 15-minútovým zdržaním treba počítať v Rovinke smerom do Bratislavy. Približne rovnaký čas "stratia" aj pri vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy, ako aj po starej ceste. Pozor si treba dávať aj na západnej D1 za Sencom smerom do Bratislavy, kde odstavené auto blokuje pravý pruh.