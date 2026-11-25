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V Bratislave sa koná 28. ročník medzinárodného veľtrhu cvičných firiem
Študenti priamo v praxi prezentujú svoje firmy, budujú vzťahy so zákazníkmi a obchodnými partnermi a pretavujú teóriu do reálnych skúseností.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - V Bratislave sa od stredy do štvrtka (26. 11.) koná 28. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem Slovensko 2026. Predstaviť sa na ňom má 67 cvičných firiem zo šiestich krajín. Prináša možnosť vidieť, ako sa mladí ľudia učia finančnej gramotnosti a podnikavosti v praxi. Informuje o tom Slovenský inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) na svojom webe.
„Svoje firmy, produkty, služby a podnikateľské aktivity predstavia najmä žiaci stredných škôl. Zastúpenie budú mať aj cvičné firmy zo základných škôl,“ približuje ŠIOV.
Študenti priamo v praxi prezentujú svoje firmy, budujú vzťahy so zákazníkmi a obchodnými partnermi a pretavujú teóriu do reálnych skúseností. Finančná gramotnosť a podnikavosť nie sú podľa inštitútu iba školskými predmetmi, ale nevyhnutnými zručnosťami pre budúcnosť všetkých.
„Svoje firmy, produkty, služby a podnikateľské aktivity predstavia najmä žiaci stredných škôl. Zastúpenie budú mať aj cvičné firmy zo základných škôl,“ približuje ŠIOV.
Študenti priamo v praxi prezentujú svoje firmy, budujú vzťahy so zákazníkmi a obchodnými partnermi a pretavujú teóriu do reálnych skúseností. Finančná gramotnosť a podnikavosť nie sú podľa inštitútu iba školskými predmetmi, ale nevyhnutnými zručnosťami pre budúcnosť všetkých.