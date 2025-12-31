Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 31. december 2025Meniny má Silvester
< sekcia Regióny

V Bratislave sa koná 34. ročník Silvestrovského behu cez mosty

.
Na archívnej snímke 33. ročník Silvestrovského behu cez bratislaveské mosty - Prístavný most, most Apollo, Starý most, most SNP a Prístavný most 31. decembra 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Štartovať sa bude vo vlnách, ktoré budú zohľadňovať výkonnostné kritériá na základe časov dosiahnutých v minulých ročníkoch uvedených pri registrácii.

Autor TASR
Bratislava 31. decembra (TASR) - Posledný deň roka sa v Bratislave koná 34. ročník tradičného Silvestrovského behu cez bratislavské mosty. Trať je dlhá 11,5 kilometra a vedie cez všetkých päť bratislavských mostov, teda Prístavný most, most Apollo, Starý most, Nový most a most Lanfranconi.

Beh odštartujú „výstrelom“ zo šampanského o 10.00 h pri Ekonomickej univerzite, cieľ je na bežeckom ovále štadióna Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, kde bude zároveň sprievodný program vrátane detských súťaží.

Štartovať sa bude vo vlnách, ktoré budú zohľadňovať výkonnostné kritériá na základe časov dosiahnutých v minulých ročníkoch uvedených pri registrácii. Časové vlny budú aj vizuálne farebne odlišné a viditeľné na štartových číslach. Meranie času bude zabezpečené pomocou čipov na zadnej strane štartovacích čísiel. Používať slúchadlá počas behu je zakázané a pretekárovi hrozí diskvalifikácia. Súvisí to s bezpečnosťou bežcov a divákov, ako aj na prípadné organizačné usmernenia, zásahy či pokyny organizátorov.

Organizátori očakávajú viacero rekordov vrátane počtu účastníkov. Na beh je prihlásených viac ako 2200 bežcov z 28 krajín. Zastúpenie by mali mať okrem Slovenska aj Portugalsko, Čína, Rumunsko, Írsko, Bulharsko, Bielorusko, Srbsko, Švajčiarsko, Holandsko, Belgicko, Čierna Hora, Španielsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, USA, Veľká Británia, Kanada, Česko, Poľsko, Ukrajina, Gruzínsko, Kazachstan, Kolumbia, Maďarsko, Rakúsko či Rusko.
.

Neprehliadnite

Prezident sa počas roka venoval 113 zákonom, podpísal 107 z nich

Pápež František, Armani či Goodallová: Kto nás opustil v roku 2025?

UNIKÁTNE FOTO: Ľudia v Československu nevítali nový rok na námestiach

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia