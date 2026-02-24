< sekcia Regióny
V Bratislave sa koná 4. ročník odbornej konferencie V náručí jazyka
Ľudovít Štúr vo svojom úsilí o kodifikáciu spisovnej slovenčiny zdôrazňoval, že národ bez vlastnej reči nemôže plnohodnotne existovať, uviedla ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová.
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Jazyk nie je len súbor slov a nejakých pravidiel, je to predovšetkým pamäť národa, je mostom medzi minulosťou a budúcnosťou. Týmito slovami otvorila v utorok v Bratislave 4. ročník odbornej konferencie V náručí jazyka ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Konferenciu organizuje odbor štátneho jazyka Ministerstva kultúry (MK) SR pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka. Dvorana MK SR sa tak stala miestom diskusie odborníkov, jazykovedcov, pedagógov a kultúrnych pracovníkov, zaoberajúcich sa vývojom a postavením slovenského jazyka.
„Ľudovít Štúr vo svojom úsilí o kodifikáciu spisovnej slovenčiny zdôrazňoval, že národ bez vlastnej reči nemôže plnohodnotne existovať. Nešlo mu iba o gramatiku, išlo mu o dôstojnosť, o právo hovoriť na medzinárodnej scéne vlastným hlasom,“ uviedla Šimkovičová v príhovore a pripomenula, že slovenský jazyk nesie v sebe množstvo príbehov našich predkov, ich zápasy, sny a najmä ich odvahu. „Práve preto je jeho ochrana viac ako iba nejakou administratívnou povinnosťou, je prejavom úcty k sebe samým,“ zdôraznila šéfka rezortu kultúry s tým, že jeho úlohou nie je jazyk konzervovať ako múzejný exponát.
„Našou úlohou je udržať náš jazyk živý, v literatúre, vo vede, v médiách, v každodennej komunikácii, udržať ho kultivovaný, no zároveň otvorený svetu,“ poznamenala Šimkovičová.
Na otvorení konferencie o vývoji slovenčiny od jej najstarších čias až po aktuálne výzvy a problémy sa zúčastnil aj bývalý prezident SR Ivan Gašparovič a podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS), ktorý poukázal na to, že materinský jazyk je najväčší zjednocujúci prvok v národe a štáte. Zároveň poďakoval za osobnú účasť na podujatiach súvisiacich so zrodom a vývojom slovenskej reči rodinným príslušníkom Hodžovcov, Hurbanovcov či Štúrovcov.
Trojicu najznámejších štúrovcov, ktorým Slováci vďačia za svoj spisovný jazyk, na konferencii zastupovali ich potomkovia: Rastislav Štúr - praprasynovec Ľudovíta Štúra, Viera Žarnovická - prapravnučka Jozefa Miloslava Hurbana a Peter Pišút, praprapravnuk Michala Miloslava Hodžu, ktorý zdôraznil potrebu ochrany slovenčiny zvlášť vo verejnom priestore.
Celodenná odborná konferencia je tematicky zameraná na slovenčinu v Poľsku ako faktor udržiavania národnej identity a kultúry. Jedna z prednášok sa venuje aj slobode ducha v rebélii rozorvancov - Janka Kráľa a Viliama Pauliny-Tótha. V programe je tiež prednáška venovaná Ľudovítovi Štúrovi v umeleckých interpretáciách a stopám slovenčiny v najstarších prameňoch. Svoje výskumné zamerania a aktivity predstaví Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.
Podujatie sprevádza výstava rukopisov a diel Ľudovíta Štúra, Jána Hollého, Viliama Pauliny-Tótha a Janka Kráľa.
