< sekcia Regióny
V Bratislave sa koná bezplatné testovanie na pohlavné choroby
Vyšetrenie trvá približne dvadsať minút a výsledky sú známe na mieste.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - V Bratislave na Ružinovskej ulici sa koná bezplatné a anonymné testovanie na HIV, syfilis a vírusovú hepatitídu B a C. Prebieha od pondelka do piatka (27. 11.) od 12.00 do 14.00 h, v stredu (25. 11.) do 15.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava Katarína Nosálová.
Vyšetrenie trvá približne dvadsať minút a výsledky sú známe na mieste. Organizátori odporúčajú vopred si rezervovať termín.
Vyšetrenie trvá približne dvadsať minút a výsledky sú známe na mieste. Organizátori odporúčajú vopred si rezervovať termín.