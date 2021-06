V Bratislave sa koná celoslovenské finále súťaže Jugend debattiert

Bratislava 18. júna (TASR) - Klásť kritické otázky, odvážiť sa povedať svoj názor, ale vedieť tiež počúvať iných a vecne reagovať. To môže naučiť účastníkov súťaž Jugend debattiert international, jediná medzinárodná debatná súťaž v nemčine pre stredoškolákov zo strednej, východnej a južnej Európy. "Na Slovensku sa koná už po šiesty raz, zúčastňuje sa na nej 12 európskych krajín," uviedla pre TASR Linda Fintorová z Goetheho inštitútu v Bratislave, ktorý je organizátorom súťaže spolu so Všeobecne prospešnou nadáciou Hertie a nemeckou Centrálou pre zahraničné školstvo.



Projekt, ktorý učí mladých ľudí vedieť fundovane a presvedčivo obhajovať svoje názory a stanoviská v cudzom jazyku, sa na stredných školách začal už minulý rok v septembri. "Na začiatku školského roka sa začnú študenti a študentky v rámci svojho vyučovania nemčiny pripravovať jednoduchšími témami, učia sa základy debatovania a postupne prechádzajú do ďalších kôl, celý rok vyvrcholí slovenským finále," priblížila Fintorová súťaž, ktorá pôvodne vznikla v Nemecku s cieľom prispieť k pozitívnemu vnímaniu debaty ako prostriedku demokratickej výmeny názorov. Postupne sa pridal formát pre žiakov, ktorý sa učia nemčinu ako cudzí jazyk.



Na Slovensko prišla Jugend debattiert v roku 2016. Jej predmetom je diskutovanie v nemeckom jazyku na témy z oblasti každodenného života v škole, základných a ľudských práv, histórie a Európy. "Nejde len o nemčinu, samotný jazyk sa v súťaži ani nehodnotí, hodnotia sa hlavne zručnosti pri debatovaní, schopnosť počúvať, argumentovať, zámer projektu je vychovávať občanov, ktorí vedia klásť kritické otázky, odvážia sa povedať svoju mienku, ale vedia aj počúvať iných a férovo a vecne reagovať," podčiarkla Fintorová s tým, že súťažiaci sa zároveň naučia vyrovnávať s dôležitými európskymi témami. Pokúšajú sa hľadať odpovede napríklad na otázky - Či by sa mal konať ekonomický a sociálny rok? alebo Či by mali lekári, ktorí vyštudujú na Slovensku, najprv päť rokov povinne pracovať tu, než odídu pracovať do zahraničia?



V súčasnosti sa na súťaži Jugend debattiert international zúčastňuje asi 3500 študentov z vyše 200 škôl v Bielorusku, Bulharsku, Estónsku, Lotyšsku, Litve, Poľsku, Rusku, na Slovensku, v Slovinsku, Českej republike, na Ukrajine či v Maďarsku. Súťaž na Slovensku vyvrcholí v piatok v Bratislave celoslovenským finále, na ktorom si debatné zručnosti zmerajú štyria finalisti. Finále v Pistoriho paláci môžu záujemcovia sledovať cez stream na FB Goetheho inštitútu od 10.00 h.