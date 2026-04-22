V Bratislave sa koná Ekotopfilm, v programe sú dokumenty či talkshow
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - V Zrkadlovom háji v bratislavskej Petržalke sa v stredu koná najstarší medzinárodný festival filmov o udržateľnom rozvoji Ekotopfilm. V programe sú dokumentárne filmy či talkshow. Festival začína podvečer. Informovali o tom Kultúrne zariadenia Petržalky na svojom webe.
Premietať sa bude film Každý potrebuje svoj kmeň od režiséra a scenáristu Pavla Barabáša. Je o afrických kmeňoch v Južnom Sudáne, ktorých tradície odolávajú modernej civilizácii. Dvaja dokumentaristi pritom hľadajú príbehy o spolupatričnosti a sile komunity.
Nasledovať bude premietanie dokumentu Naděje pro krále nebes, ktorý režíroval Michal Gálik. Film sleduje expedíciu odborníkov zo Zoo Liberec, ktorí pomáhajú, najmä cez vedecké úsilie, zachrániť orla opičieho na Filipínach.
Pripravená je aj talkshow Gauč s Romanom Juraškom. Návštevníci sa môžu tešiť na filmového režiséra a producenta Dominika Bariho, ale aj zástupcov mestského zastupiteľstva Bratislava-Petržalka a Bratislavského samosprávneho kraja.
Program zakončí film Život v Karpatoch - Leto. Za jeho réžiou a scenárom stojí Erik Baláž. Film poukazuje na ničenie Karpát, ktoré sú kľúčovým prírodným bohatstvom Európy s výnimočnou biodiverzitou. Upozorňuje na význam ochrany a zodpovednosť ľudí za jej budúcnosť.
