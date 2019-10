V Bratislave sa koná medzinárodná konferencia Pamäť slovenskej krajiny

Bratislava 28. októbra (TASR) – V Bratislave sa v pondelok a utorok (29. 10.) koná medzinárodná konferencia Pamäť slovenskej krajiny. Zameraná je na environmentálnu problematiku a jej vplyv na ekonomický, sociálny a kultúrny život Slovenska.



Odborníci na podujatí diskutujú o témach ako znečistenie vody, environmentálne skládky, recyklácia či o tom, aké má človek postavenie na planéte a či dokáže ovplyvniť jej procesy. Konferenciu pripravilo občianske združenie (OZ) Naša Planéta.



"Na konferencii, či už v téme recyklácie, vody alebo environmentálnych skládok, chceme dostať do povedomia ľudí nutnosť riešenia celej problematiky, nielen na jednom mieste, ale na celom území Slovenska. Ak sa totiž o tom nebude uvažovať z pohľadu celej krajiny, nebude mať o tom vedomosť každá obec, mesto a občan," povedal predseda OZ Naša Planéta Michal Tóth.



Pamäť krajiny je podľa organizátorov tematický blok o tom, ako by sa ľudia mali správať k prírode, čo od nej môžu očakávať a pýtať sa, či je ľudstvo pred bodom zlomu. „Naším cieľom je dostať do povedomia ľudí, že musíme krajinu chrániť a spolupracovať s ňou. Ak jej nebudeme vracať aspoň čiastočne to, čo nám dávala stovky rokov, jedného dňa si povie dosť,“ tvrdí predseda združenia.