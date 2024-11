NKÚ:V Bratislave sa koná medzinárodná konferencia o financovaní volieb

Bratislava 27. novembra (TASR) - V Bratislave sa v stredu koná medzinárodná konferencia s názvom Kontrola financovania politických strán a volebných kampaní, ktorú organizuje Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. TASR o tom informoval komunikačný expert z odboru internej a externej komunikácie NKÚ Marek Papajčík. Na konferencii sa zúčastňujú zástupcovia zahraničných kontrolných inštitúcií, akademickej obce, odborníci z praxe, ale aj z tretieho sektora.



"Dôvera verejnosti v štát a v demokratické inštitúcie sa začína pri dôvere v politický systém. Práve politické strany a hnutia by mali ísť príkladom v otvorenosti a transparentnosti využívania finančných zdrojov," upozornil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy. Dodal, že systém kontroly financovania činnosti politických strán a volebných kampaní by mal byť nastavený čo najefektívnejšie a najtransparentnejšie.



Andrassy poznamenal, že pri verejných finančných prostriedkoch, ktoré politické strany a hnutia dostávajú na svoju činnosť, by mal byť striktne nastavený účel ich použitia. Nemali by slúžiť na komunikačné, agitačné či marketingové aktivity, ale napríklad na podporovanie budovania demokratických štruktúr strán.



Andrassy upozornil na riziko, keď do rozpočtov strán prichádzajú peniaze cez fiktívnych darcov či mŕtve duše. "Takéto spôsoby nabúravajú princípy demokracie a stávajú sa hrobárom férovosti v transparentnej politickej súťaži," podotkol predseda. Na Slovensku spadá kontrola financií politických strán do kompetencie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, kde má svoje zastúpenie aj NKÚ.



Na diskusii sa zúčastňujú zástupcovia kontrolných úradov Chorvátska, Slovinska, Česka, Maďarska, Severného Macedónska, Čiernej Hory a Srbska. Prítomným sa online prihovorí aj aktuálny prezident Európskej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií a izraelský štátny kontrolór Matanyahu Englman.