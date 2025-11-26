< sekcia Regióny
V Bratislave sa koná medzinárodný festival krátkych filmov Blue Danube
Bratislava 26. novembra (TASR) - Nezávislé filmy z celého sveta predstavuje medzinárodný festival krátkych filmov Blue Danube (BDFF). Po programe vo Viedni sa 8. ročník festivalu presúva v stredu do Bratislavy. Na premietanie v Lisztovom inštitúte a diskusiu s filmovými tvorcami pozývajú Maďarské kultúrne centrum a Mládežnícky klub Attilu Józsefa. Filmový večer so začiatkom o 18.30 h ponúkne nielen kolekciu nových krátkych filmov, ale aj možnosť stretnúť sa s maďarskými a slovenskými filmármi.
Ako avizujú organizátori, počas večera sa premietne šesť krátkych filmov rôznych žánrov, prevažne od maďarských tvorcov. Slovenských tvorcov zastupuje študentský film Noci a dni režisérky Daniely Slávikovej. „Program je tematicky aj vizuálne bohatý,“ približujú organizátori s tým, že diváci sa môžu tešiť aj na experimentálnu animáciu či lyrické krátke snímky.
Diskusiu nasledujúcu po premietaní bude moderovať maďarský spisovateľ a filmový historik Péter Muszatics, jeden z hlavných organizátorov medzinárodného filmového festivalu CineFest Miskolc, najväčšieho maďarského filmového podujatia. Debatu bude viesť s producentkou Erikou Paulinskou, zástupkyňou Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Pridajú sa aj dvaja režiséri Dóra László a András Gál, ktorých krátke filmy (Klinec, Všetko o našom priateľstve) sú súčasťou večera krátkych filmov.
Vstup je voľný. Diskusia bude simultánne tlmočená.
Filmový festival krátkych filmov Blue Danube vznikol pôvodne s cieľom predstaviť stredoeurópskych tvorcov krátkych filmov maďarskému a viedenskému publiku. K podujatiu, ktorá predstavuje nezávislé filmy z celého sveta a podporuje kreativitu a experimentovanie talentovaných filmárov skúmajúcich nové formy a spoločenské problémy kritickým pohľadom, sa pripojila Bratislava. Festival sa v stredu koná aj v maďarskom Győri, od 27. do 30. novembra bude prebiehať v Budapešti.
