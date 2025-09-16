Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Bratislave sa koná podujatie k podpisu Helsinského záverečného aktu

Na snímke v pozadí zľava riaditeľ odboru komunikácie Globálnej iniciatívy proti nadnárodnému organizovanému zločinu, Ženevského centra pre bezpečnostnú politiku (GCSP) Walter Kemp, politický radca z Komisie USA pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (CSCE) Jordan Warlick, prvá zástupkyňa riaditeľa Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva OBSE (ODIHR) Tea Ijjasjlahviová, bývalý predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta, koordinátor OBSE pre ekonomické a environmentálne aktivity Bakyt Džusupov, bývalý generálny tajomník OBSE Ján Kubiš a predsedníčka Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku Sylvia Tiriyaki počas konferencie Helsinského výboru na Slovensku v Bratislave 16. septembra 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Témou tohtoročnej konferencie je Helsinský proces v kontexte nového svetového poriadku: Bezpečnosť, spolupráca a ľudské práva.

Bratislava 16. septembra (TASR) - V Bratislave sa v utorok pri príležitosti 50. výročia podpísania Helsinského záverečného aktu koná konferencia organizovaná Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku. Organizuje ju v spolupráci s občianskym združením Misia 89 a Kanceláriou verejného ochrancu práv, pod záštitou prezidenta SR a s finančnou podporou ministerstva spravodlivosti. Témou tohtoročnej konferencie je Helsinský proces v kontexte nového svetového poriadku: Bezpečnosť, spolupráca a ľudské práva.

Hlavným cieľom a poslaním Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku je zvyšovanie povedomia o ľudských právach a celkové zlepšovanie ľudskoprávneho prostredia na Slovensku. Stavia na odkaze a hodnotách Novembra ’89, preto za hlavnú prioritu považuje potrebu ochrany ľudských práv, slobody a demokracie. „Už takmer 30 rokov poukazujeme na porušovanie ľudských práv a vzdelávame k demokratickému občianstvu a tolerancii. Veríme, že nevyhnutnou podmienkou pre spoločnosť, ktorá si váži mier, spravodlivosť a slobodu, je úcta k ľudskej dôstojnosti,“ uviedol výbor. Jeho víziou je budovať krajinu, kde sú základné práva a slobody chránené.

Pred 50 rokmi, 1. augusta 1975, podpísalo 35 štátov záverečný Helsinský akt, čím bola ustanovená Konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe - KBSE. Išlo o prelomový dokument, ktorý prispel k ukončeniu studenej vojny aj dlhotrvajúceho rozkolu medzi Západom a Východom. Podpísalo ho 15 štátov NATO, sedem členských krajín Varšavskej zmluvy, 27 kapitalistických a osem socialistických krajín. K signatárom v Helsinkách patrili Československo aj bývalý Sovietsky zväz (ZSSR).
