V Bratislave sa koná podujatie k podpisu Helsinského záverečného aktu
Témou tohtoročnej konferencie je Helsinský proces v kontexte nového svetového poriadku: Bezpečnosť, spolupráca a ľudské práva.
Bratislava 16. septembra (TASR) - V Bratislave sa v utorok pri príležitosti 50. výročia podpísania Helsinského záverečného aktu koná konferencia organizovaná Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku. Organizuje ju v spolupráci s občianskym združením Misia 89 a Kanceláriou verejného ochrancu práv, pod záštitou prezidenta SR a s finančnou podporou ministerstva spravodlivosti. Témou tohtoročnej konferencie je Helsinský proces v kontexte nového svetového poriadku: Bezpečnosť, spolupráca a ľudské práva.
Hlavným cieľom a poslaním Helsinského výboru pre ľudské práva na Slovensku je zvyšovanie povedomia o ľudských právach a celkové zlepšovanie ľudskoprávneho prostredia na Slovensku. Stavia na odkaze a hodnotách Novembra ’89, preto za hlavnú prioritu považuje potrebu ochrany ľudských práv, slobody a demokracie. „Už takmer 30 rokov poukazujeme na porušovanie ľudských práv a vzdelávame k demokratickému občianstvu a tolerancii. Veríme, že nevyhnutnou podmienkou pre spoločnosť, ktorá si váži mier, spravodlivosť a slobodu, je úcta k ľudskej dôstojnosti,“ uviedol výbor. Jeho víziou je budovať krajinu, kde sú základné práva a slobody chránené.
Pred 50 rokmi, 1. augusta 1975, podpísalo 35 štátov záverečný Helsinský akt, čím bola ustanovená Konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe - KBSE. Išlo o prelomový dokument, ktorý prispel k ukončeniu studenej vojny aj dlhotrvajúceho rozkolu medzi Západom a Východom. Podpísalo ho 15 štátov NATO, sedem členských krajín Varšavskej zmluvy, 27 kapitalistických a osem socialistických krajín. K signatárom v Helsinkách patrili Československo aj bývalý Sovietsky zväz (ZSSR).
