V Bratislave sa koná podujatie pre medikov, má im ukázať možnosti v SR
V bratislavskej Inchebe sa vo štvrtok koná prvý ročník podujatia MediFutura - Tvoja budúcnosť je na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 25. septembra (TASR) - V bratislavskej Inchebe sa vo štvrtok koná prvý ročník podujatia MediFutura - Tvoja budúcnosť je na Slovensku. Cieľom je ukázať medikom možnosti, ktoré im slovenské zdravotníctvo ponúka a vyslať jasný signál, že záleží na tom, aby ostali na Slovensku. Podujatie sa uskutoční pod záštitou ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD).
„Naše zdravotníctvo stojí pred generačnou obmenou. Chceme, aby sa mal kto starať o naše deti, našich rodičov a aby mal kto liečiť nás. A tak je našou úlohou budúcim lekárom vytvoriť podmienky a poskytnúť im istotu, že ich práca doma má budúcnosť. Podujatím MediFutura chceme medikom ukázať, že o nich stojíme, že Slovensko s nimi počíta a buduje systém, kde sa oplatí zostať,“ uviedol minister zdravotníctva.
Podujatie MediFutura spája všetky lekárske fakulty a ako veľtrh príležitostí otvára medikom dvere priamo do nemocníc, zdravotníckych zariadení, ambulancií či inštitúcii, ktoré ich potrebujú. Prostredníctvom stánkov, prednášok, panelových, ale aj osobných diskusií budúci lekári získajú praktické rady a poradenstvo od budúcich kolegov a odborníkov. Rovnako vedomosti o výskume a inováciách na Slovensku, ale aj osobný kontakt s celým sektorom zdravotníctva - s nemocnicami, poliklinikami, zdravotnými poisťovňami, kúpeľmi a ďalšími inštitúciami zo všetkých regiónov, so zástupcami verejnej aj súkromnej sféry.
