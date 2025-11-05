< sekcia Regióny
V Bratislave sa koná popularizačná konferencia Fórum farmácie
Na podujatí vystúpi viac ako desať rečníkov zo Slovenska a zo zahraničia.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - V bratislavskom hoteli sa koná popularizačná konferencia Fórum farmácie. Súčasťou premiérového ročníka sú prednášky, rozhovory či odborné panelové diskusie. TASR o tom informoval hovorca organizátora, Asociácie prevádzkovateľov sieťových lekární (APSL) na Slovensku, Peter Sedláček. Objasnil, že po skončení konferencie bude nasledovať galavečer s vyhlásením laureátov ocenení v ankete Lekárnik roka 2025.
„Konferencia je prirodzeným pokračovaním našich aktivít v rámci ankety Lekárnik roka, ktorá oceňuje výnimočné osobnosti farmácie. Tento nový formát nám umožní nielen oslavovať úspechy, ale aj hlbšie reflektovať dôležitosť farmaceutov v rámci zdravotnej starostlivosti a ich prínosu pre spoločnosť,“ ozrejmil za organizátora predseda APSL Jaroslav Kypr.
Na podujatí vystúpi viac ako desať rečníkov zo Slovenska a zo zahraničia. Hostia sa na ňom zúčastňujú na základe pozvánok, podujatie nie je spoplatnené. Organizátor pozval odborníkov z radov farmaceutov, zástupcov partnerských organizácií akademickej obce, farmaceutických spoločností či prevádzkovateľov lekární. Očakáva účasť približne 150 hostí.
Sedláček priblížil, že diskutovať sa bude o prínose farmaceutov k zvyšovaniu bezpečnosti pacientov, optimalizácii nákladov na liečbu a odľahčeniu primárnej zdravotnej starostlivosti, ktorú by priniesli rozšírené kompetencie lekárnikov. Súčasťou programu bude aj pohľad lekárenských osobností a mladých farmaceutov na budúcnosť profesie, diskusia o legislatívnych zmenách či pohľad lekárov na spoluprácu s farmaceutmi.
