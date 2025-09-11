Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Bratislave sa koná protest proti krokom vládnej koalície

Na snímke poslanec NRSR Alojz Hlina (SaS). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Mestská polícia Bratislava upozorňuje, že pri veľkom počte účastníkov môže dôjsť aj k obmedzeniam v doprave.

Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - V Bratislave na Námestí SNP sa vo štvrtok koná protest proti krokom súčasnej vládnej koalície. Organizuje ho opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS) spoločne s občianskym aktivistom Nikitom Slovákom.

Príďme si povedať, že sa nám to tu naozaj nepáči, že chceme niečo iné, chceme demokraciu, chceme naozaj rovných ľudí vo vláde a chceme politiku, nad ktorou nebudeme musieť každý deň vzdychať a plakať,“ povedal Slovák.

Mestská polícia Bratislava upozorňuje, že pri veľkom počte účastníkov môže dôjsť aj k obmedzeniam v doprave. „Ak sa budete pohybovať v centre, počítajte s tým, že Námestie SNP bude rušnejšie než obvykle,“ uviedla. Účastníkov protestu a aj širokú verejnosť zároveň mestskí policajti vyzvali na toleranciu a vzájomný rešpekt.
