Sobota 25. apríl 2026
V Bratislave sa koná súťaž Istrobot, prihlásených je 111 robotov

.
Zo súťaže robotov Istrobot v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Foto: TASR/Martin Turanovič

Autor TASR
Bratislava 25. apríla (TASR) - V Mlynskej doline na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa v sobotu koná súťaž Istrobot. Ako TASR priblížili organizátori, celkovo je prihlásených 111 robotov.

Podotkli, že súťažiaci vo veku od sedem do 62 rokov pochádzajú najmä zo Slovenska a z Českej republiky, ale aj Poľska, Rakúska a Nemecka. Verejnosti predstavujú roboty, ktoré sami zostrojili a naprogramovali. Návštevníci si ich môžu porovnať aj s profesionálnymi robotmi.

Aj tento rok sa na Istrobote súťaží v kategóriách Stopár, Myš v bludisku, V sklade kečupu a vo Voľnej jazde. V kategórii Stopár súťažia roboty a ich konštruktéri o to, kto najrýchlejšie prekoná trať plnú prekážok. V kategórii Myš v bludisku treba prejsť čo najrýchlejšie bludisko. Robot musí nájsť cestu sám a najľahšie riešenie. V sklade kečupu súťažia dva roboty o to, ktorý najskôr pozberá plechovky. Populárna je podľa organizátorov aj kategória LegoSumo, v ktorej sa dva roboty vytláčajú z arény.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Aprílové počasie opäť prekvapí

P. Pellegrini sa zúčastní na samite Iniciatívy Trojmoria v Dubrovníku

ONLINE: Napätie na Blízkom východe neutícha

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu