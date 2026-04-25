V Bratislave sa koná súťaž Istrobot, prihlásených je 111 robotov
Súťažiaci vo veku od sedem do 62 rokov pochádzajú najmä zo Slovenska a z Českej republiky, ale aj Poľska, Rakúska a Nemecka.
Autor TASR
Bratislava 25. apríla (TASR) - V Mlynskej doline na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa v sobotu koná súťaž Istrobot. Ako TASR priblížili organizátori, celkovo je prihlásených 111 robotov.
Podotkli, že súťažiaci vo veku od sedem do 62 rokov pochádzajú najmä zo Slovenska a z Českej republiky, ale aj Poľska, Rakúska a Nemecka. Verejnosti predstavujú roboty, ktoré sami zostrojili a naprogramovali. Návštevníci si ich môžu porovnať aj s profesionálnymi robotmi.
Aj tento rok sa na Istrobote súťaží v kategóriách Stopár, Myš v bludisku, V sklade kečupu a vo Voľnej jazde. V kategórii Stopár súťažia roboty a ich konštruktéri o to, kto najrýchlejšie prekoná trať plnú prekážok. V kategórii Myš v bludisku treba prejsť čo najrýchlejšie bludisko. Robot musí nájsť cestu sám a najľahšie riešenie. V sklade kečupu súťažia dva roboty o to, ktorý najskôr pozberá plechovky. Populárna je podľa organizátorov aj kategória LegoSumo, v ktorej sa dva roboty vytláčajú z arény.
