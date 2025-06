V Bratislave sa koná v poradí 28. ročník športového Turnaja 4 miest

Bratislava 27. júna (TASR) - Mesto Bratislava bude opäť žiť mládežníckym športom. Od piatka do pondelka (30. 6.) sa tam koná v poradí 28. ročník Turnaja 4 miest. Popri domácich športovcoch sa predstavia športové delegácie z partnerských miest Záhreb, Budapešť a Ľubľana. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.



„Podujatie je oslavou športového ducha, mladosti a medzinárodného porozumenia,“ podotkol Bubla.



Športovci do 16 rokov si počas posledného júnového víkendu zmerajú sily v šiestich športových disciplínach, a to vo futbale, v hádzanej, basketbale, vo volejbale, v stolnom tenise a atletike. Každý zápas, stretnutie či preteky budú podľa organizátorov prejavom najvyšších hodnôt, ktoré šport prináša, teda ducha fair-play, rešpektu a tímovej spolupráce.



Turnaj 4 miest má dlhoročnú tradíciu, kde šport spája generácie, mestá i národy. Podporuje aktívne trávenie voľného času detí a mládeže, buduje nové priateľstvá a upevňuje historické a kultúrne väzby medzi štyrmi hlavnými mestami strednej Európy. Okrem športového zápolenia prináša aj priestor na výmenu skúseností, zážitkov a medzinárodnú spoluprácu.



Vstup na všetky športové podujatia je voľný.