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V Bratislave sa koná valné zhromaždenie siete pridružených škôl UNESCO

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Tento rok na dvojdňovom stretnutí participuje aj Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy ako člen Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO.

Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - V Bratislave sa v pondelok a utorok (10. 11.) koná valné zhromaždenie siete pridružených škôl UNESCO (ASPnet). Organizuje ho Slovenská komisia pre UNESCO v súčinnosti so strediskom UNESCO v Univerzitnej knižnici v Bratislave (UKB). TASR o tom informovali z UKB. Avizovali, že účastníkov čakajú odborné prednášky aj predstavenie zmien vo fungovaní siete.

„Stretnutie prinesie viaceré zmeny, ktoré zahŕňajú aj riešenie operatívnych otázok k fungovaniu siete pridružených škôl UNESCO a niekoľko odborných prednášok,“ priblížili z UKB. Zároveň doplnili, že počas podujatia budú koordinátori jednotlivých škôl prezentovať svoje aktivity k Týždňu škôl UNESCO a budú mať možnosť prehĺbiť vzťahy s ďalšími vzdelávacími inštitúciami.

Tento rok na dvojdňovom stretnutí participuje aj Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy ako člen Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO.

Program pridružených škôl UNESCO vznikol v roku 1953 v 33 školách v 15 krajinách sveta. V súčasnosti združuje viac ako 12.000 škôl z 182 krajín sveta vrátane 31 zo Slovenska. Sieť pridružených škôl UNESCO tvoria školy, ktoré sa rozhodli viesť vyučovanie v zmysle princípov globálneho občianstva, udržateľného rozvoja, tolerancie, inklúzie, environmentálnej výchovy a ochrany ľudských práv.
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