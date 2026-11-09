< sekcia Regióny
V Bratislave sa koná valné zhromaždenie siete pridružených škôl UNESCO
Tento rok na dvojdňovom stretnutí participuje aj Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy ako člen Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - V Bratislave sa v pondelok a utorok (10. 11.) koná valné zhromaždenie siete pridružených škôl UNESCO (ASPnet). Organizuje ho Slovenská komisia pre UNESCO v súčinnosti so strediskom UNESCO v Univerzitnej knižnici v Bratislave (UKB). TASR o tom informovali z UKB. Avizovali, že účastníkov čakajú odborné prednášky aj predstavenie zmien vo fungovaní siete.
„Stretnutie prinesie viaceré zmeny, ktoré zahŕňajú aj riešenie operatívnych otázok k fungovaniu siete pridružených škôl UNESCO a niekoľko odborných prednášok,“ priblížili z UKB. Zároveň doplnili, že počas podujatia budú koordinátori jednotlivých škôl prezentovať svoje aktivity k Týždňu škôl UNESCO a budú mať možnosť prehĺbiť vzťahy s ďalšími vzdelávacími inštitúciami.
Tento rok na dvojdňovom stretnutí participuje aj Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy ako člen Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO.
Program pridružených škôl UNESCO vznikol v roku 1953 v 33 školách v 15 krajinách sveta. V súčasnosti združuje viac ako 12.000 škôl z 182 krajín sveta vrátane 31 zo Slovenska. Sieť pridružených škôl UNESCO tvoria školy, ktoré sa rozhodli viesť vyučovanie v zmysle princípov globálneho občianstva, udržateľného rozvoja, tolerancie, inklúzie, environmentálnej výchovy a ochrany ľudských práv.
„Stretnutie prinesie viaceré zmeny, ktoré zahŕňajú aj riešenie operatívnych otázok k fungovaniu siete pridružených škôl UNESCO a niekoľko odborných prednášok,“ priblížili z UKB. Zároveň doplnili, že počas podujatia budú koordinátori jednotlivých škôl prezentovať svoje aktivity k Týždňu škôl UNESCO a budú mať možnosť prehĺbiť vzťahy s ďalšími vzdelávacími inštitúciami.
Tento rok na dvojdňovom stretnutí participuje aj Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy ako člen Globálnej siete učiacich sa miest UNESCO.
Program pridružených škôl UNESCO vznikol v roku 1953 v 33 školách v 15 krajinách sveta. V súčasnosti združuje viac ako 12.000 škôl z 182 krajín sveta vrátane 31 zo Slovenska. Sieť pridružených škôl UNESCO tvoria školy, ktoré sa rozhodli viesť vyučovanie v zmysle princípov globálneho občianstva, udržateľného rozvoja, tolerancie, inklúzie, environmentálnej výchovy a ochrany ľudských práv.