V Bratislave sa koná zimná Noc architektúry a dizajnu
Na Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (FAD STU) v Bratislave sa vo štvrtok koná akcia venovaná tvorbe a ochrane verejného priestoru.
Autor TASR
Bratislava 19. februára (TASR) - Na Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity (FAD STU) v Bratislave sa vo štvrtok koná Noc architektúry a dizajnu. Venovaná je tvorbe a ochrane verejného priestoru. Podujatie sa koná po 26. raz. TASR o tom informovali z fakulty.
„Súčasní študenti, ich starší či budúci kolegovia, rodičia, kreatívni partneri, podporovatelia, prosto všetci priatelia dobrej architektúry a dizajnu si môžu pozrieť študentské práce vytvorené počas zimného semestra na tejto fakulte,“ konštatuje Zuzana Uličianska z fakulty.
Prístupné sú nielen ateliéry, ale aj nedávno komplexne zrekonštruovaná Aula Emila Belluša či učebňa č. 117. Predstavený bude nový študijný program Umenie vo verejnom priestore, chýbať nebude slovenská premiéra filmu Veřejně prospěšné práce spojená s diskusiou či uvedenie publikácie Beranidlo imaginace: Příručka městské neposlušnosti. Atmosféru podujatia dotvorí koncert vo foyeri fakulty.
Hlavná prednáška Akia Sassu, docenta z marseillskej Vysokej školy architektúry ENSA, má byť venovaná putovným čajovým pavilónom. Na programe sú tiež prezentácie bývalých študentov dizajnu FAD STU, ktorí uspeli v rámci medzinárodných tímov, diskusia o využití umelej inteligencie v priemyselnom dizajne či prezentácia publikácie Rozumne rastúce mesto.
Po oficiálnom programe sa študenti presunú do Novej tržnice na Trnavskom mýte.
