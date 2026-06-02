V Bratislave sa konal pietny akt pri príležitosti Dňa Christa Boteva
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - V Bratislave na Vajanského nábreží sa v utorok konal pietny akt pri príležitosti Dňa Christa Boteva a národných hrdinov, ktorí padli za slobodu a nezávislosť Bulharska. Súčasťou podujatia bolo slávnostné kladenie vencov a kvetov pri pomníku bulharských partizánov, ktorí zahynuli za slobodu Slovenska. TASR o tom informovali z bulharského veľvyslanectva v Bratislave.
Podujatie sa začalo účasťou čestnej stráže a vojenského dychového orchestra, ktorý zahral štátne hymny oboch krajín. Na podujatí sa zúčastnilo množstvo Bulharov a Slovákov, ako aj zahraničných diplomatov, medzi nimi veľvyslanci alebo ich zástupcovia zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, z Českej republiky, Španielska, Nemecka, Maďarska, Francúzska, Ukrajiny, Kazachstanu a ďalších krajín.
Príhovor predniesla v bulharskom a slovenskom jazyku mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky v SR Snežana Joveva-Dimitrova. Vo svojom vystúpení zdôraznila, že utorkový deň stelesňuje večnú túžbu po najvznešenejšom ľudskom blahu - slobode. „V boji proti fašizmu počas druhej svetovej vojny obetovalo počas Slovenského národného povstania svoj život viac než 18.000 ľudí. Bulharsko si navždy bude pamätať aj mená bulharských hrdinov, ktorí sa na tomto povstaní zúčastnili, pričom niektorí z nich položili svoj život za slobodu Slovenska. Ich hrdinský čin je jasným symbolom priateľstva a solidarity medzi našimi dvoma bratskými národmi, ktoré spájajú hlboké historické a kultúrne korene,“ uviedla veľvyslankyňa.
Podujatie sa skončilo krátkym poetickým programom, ktorý pripravili žiaci bulharskej školy. Program tvorili básne bulharského básnika a revolucionára Boteva, recitované bulharskými i slovenskými deťmi.
Podujatie zorganizovalo Veľvyslanectvo Bulharskej republiky spoločne s Bulharským kultúrnym inštitútom a Bulharskou základnou školou a gymnáziom Christa Boteva v Bratislave.
