Piatok 22. august 2025Meniny má Tichomír
V Bratislave sa konala posledná rozlúčka s Vojtechom Brázdovičom

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Brázdovič sa narodil 29. augusta 1934 v Bratislave. Zomrel 18. augusta v rodnom meste.

Autor TASR
Bratislava 22. augusta (TASR) - V bratislavskom krematóriu sa v piatok konala posledná rozlúčka s Vojtechom Brázdovičom. Meno slovenského herca a filmového pracovníka je späté s vyše šesťdesiatkou hraných filmov. Divákom ostane v pamäti najmä ako Ilčík, ktorého stvárnil v dvojdielnom filme Paľa Bielika Jánošík (1963).

Brázdovič hral aj v Bielikovom vojnovom filme Kapitán Dabač (1958), krimisnímke Andreja Lettricha Prípad krásnej nerestnice, ale aj vo filme režiséra Juraja Nvotu Muzika (2007). Účinkoval vo viacerých televíznych filmoch a v mnohých pôsobil ako vedúci výpravy.

