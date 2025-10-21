Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Bratislave sa konali prvé Zlaté promócie absolventov farmácie

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian

Organizátori Zlatej promócie sú presvedčení, že promócia je začiatkom novej akademickej tradície na FaF UK.

Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - V aule Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa uskutočnili prvé Zlaté promócie Farmaceutickej fakulty UK. Absolventi, ktorí promovali v roku 1975, sa po 50 rokoch opäť stretli na pôde svojej alma mater, kde si prevzali symbolické zlaté diplomy. Zároveň im bol udelený čestný titul Magister Pharmaciae - Senior. TASR o tom informoval koordinátor podujatia Jozef Pospíšil.

Diplomy rozdal „zlatým“ absolventom dekan fakulty Ján Klimas za prítomnosti rektora UK Mareka Števčeka. „Bolo rozhodnuté absolvovať Zlatú promóciu v promočných talároch, ktoré si účastníci promócie sami zakúpili. Po slávnostnom akte promočné taláre darujú fakulte,“ ozrejmil Pospíšil.

Priblížil, že samostatná farmaceutická fakulta bola zriadená 1. septembra 1952. V roku 1970 bolo do prvého ročníka štúdia vtedajšej celoštátnej fakulty prijatých 220 poslucháčov. „V roku 1975 končil štúdium veľmi silný ročník. (...) Niektorí absolventi zo školy neodišli a svoju profesionálnu kariéru spojili práve so vzdelávaním farmaceutov,“ podotkol Pospíšil.

Absolventi z roku 1975 pôsobili aj v najvyšších akademických funkciách - napríklad Jozef Csöllei ako dekan Farmaceutickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a Ingrid Tumová ako prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť Farmaceutickej fakulty UK. Viacerí zastávali významné pozície aj v stavovských organizáciách - medzi nimi prezident Slovenskej lekárnickej komory Peter Mihálik a prvý viceprezident Slovenskej farmaceutickej spoločnosti Roman Smieško.

Pospíšil dodal, že mnohí sa uplatnili aj ako majitelia súkromných lekární. „Možno k raritám československej farmácie patrí kolegyňa Ludmila Burdová. Pracuje totiž od promócie, teda už 50 rokov, stále v tej istej lekárni U zlatého lva v Nejdeku v Českej republike,“ poznamenal.

Organizátori Zlatej promócie sú presvedčení, že promócia je začiatkom novej akademickej tradície na FaF UK.
