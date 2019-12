V Bratislave sa množí počet vlámaní, treba byť všímavejší a opatrnejší

Bratislava 30. decembra (TASR) - V Bratislave narástol počet vlámaní do bytov, ku ktorým došlo bez viditeľného násilia prekonaním bezpečnostnej vložky na vchodových dverách. Bratislavská polícia preto opäť vyzýva ľudí k zvýšenej pozornosti a všímavosti.



"Tieto prípady sme zaznamenali v prvom, druhom a treťom bratislavskom okrese, predovšetkým v širšom okolí Trnavského mýta," uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.



Podľa doterajších informácií sa zatiaľ neznámi páchatelia do bytových domov dostávajú tak, že na magnetický zámok vchodových dverí nalepia predmety ako filcové podložky alebo nálepky, čím zabránia úplnému uzatvoreniu magnetického systému dverí. Sledujú, či sa v bytoch svieti, alebo či z nich vychádza hluk a vo vytipovanom byte prekonajú bezpečnostné dvere s bezpečnostným zámkom bez zjavného použitia násilia. "Z bytov si odnášajú lup v podobe šperkov a cenností malých rozmerov, aby nevzbudzovali podozrenie susedov a okolia," opisuje konanie vlamačov Mihalíková.



Polícia preto odporúča, aby človek, ktorý odchádza na lyžovačku či inú dovolenku, požiadal dôveryhodných známych alebo susedov, aby skontrolovali neporušenosť bytových dverí. Treba dôsledne kontrolovať, či sú vchodové dvere do domu zatvorené, či správne doliehajú, nie sú poškodené a nebráni ich zatvoreniu mechanická zábrana. Ak áno, treba zavolať políciu na čísle 158 a človek by mal o tejto taktike zlodejov informovať aj susedov. Do domov nie je vhodné vpúšťať neznáme osoby, respektíve sa im treba prihovoriť, prečo tam vchádzajú.



Policajti podľa Mihalíkovej predpokladajú, že páchatelia môžu byť cudzinci, ktorí nevedia po slovensky. Ak obyvatelia domu zistia v okolí pohyb takýchto ľudí alebo iné podozrivé okolnosti, tiež by mali zavolať políciu.