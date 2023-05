V Bratislave sa Myjavská ulica premenila na Ulicu na hranie

Bratislava 20. mája (TASR) - Stovky detí si v sobotu prišli vyskúšať ulicu na hranie na Myjavskej ulici v bratislavskom Starom Meste. Komunikácia sa zmenila na jednodňovú pešiu zónu, na ktorej sa uskutočnil festival Ulica na hranie.



"Je súčasťou celomestského projektu Mesto pre deti, ktorého cieľom je, aby boli ulice Bratislavy pre všetky deti bezpečnejšie," pripomenula urbanistka a koordinátorka projektu Sandra Štasselová z Metropolitného inštitútu Bratislava (MIB).



Poukázala pritom na to, že deti vyrastajúce v mestách majú omnoho menej možností na bezstarostné pobehovanie s rovesníkmi po vonku než generácia ich rodičov. "Z ulíc ich vytlačili autá, ktorých počet za posledné roky rapídne stúpol," upozornila Štasselová. "Práve prostredníctvom festivalov Ulica na hranie chceme ukázať to, čo kedysi fungovalo úplne bežne - aby sa deti tešili na spoločnú hru vonku, navzájom sa spoznávali a zažívali malé dobrodružstvá," dodala aj v súvislosti so sobotňajším celodenným programom, v ktorom sa spievalo, čítalo, kúzlilo, maľovalo či hralo v divadle.



MIB zorganizoval prvú Ulicu na hranie ešte vlani v septembri na základnej škole Tbiliská v Rači. Tento rok sa festival rozšíri do celého mesta a v priebehu nasledujúcich mesiacov sa uskutoční na ďalších ôsmich miestach v blízkosti škôl.



Projekt organizuje MIB v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislavou a organizáciou UNICEF.