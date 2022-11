ZDRŽÍTE SA: V Bratislave sa na niektorých miestach tvoria kolóny

Bratislava 8. novembra (TASR) - Doprava v hlavnom meste sa v utorok ráno mierne komplikuje. Na viacerých miestach sa tvoria kolóny, vodiči sa miestami zdržia asi 15 minút. Informuje o tom Stella centrum a Zelená vlna RTVS.



Na Račianskej ulici smerom do centra sa vodiči zdržia asi 15 minút. Počkajú si tiež aj na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 smerom od Malaciek. Kolóna je podľa Zelenej vlny aj na Bajkalskej ulici v smere z R7 do Nového Mesta.



Vodiči si asi v 20-minútovej kolóne postoja na vjazde do Bratislavy po starej Seneckej pri Ivanke pri Dunaji. Kolóna je aj na diaľnici D2 v úseku Stupava - Lamač, vodiči sa tam zdržia do desiatich minút. Stella centrum uviedla, že 15-minútové zdržanie je aj v Rovinke smerom do Bratislavy.