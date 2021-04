V Bratislave sa na školské dvory vrátili ovocné stromy

Bratislava 8. apríla (TASR) – Na 106 školách v regióne západného Slovenska by mali počas jari pribudnúť "netradiční učitelia" v podobe ovocných stromov. Slúžiť budú pre interaktívne vzdelávanie detí z materských škôl a žiakov základných škôl. Medzi prvé školy v Bratislave, kde vo štvrtok vysadili jablone, sa zaradila MŠ sv. Vincenta de Paul na Chlumeckého ulici, ZŠ Borodáčova a základná škola na Drieňovej ulici.



"Vždy, keď sadíme ďalší strom do nášho areálu, spomeniem si myšlienku zakladateľky prvých predškolských zariadení na Slovensku. Hovorila - tieto malé deti celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrajú. Pritom sa vyučujú. Zážitkové vzdelávanie má mať svoj priestor na každom stupni," priblížila Eva Antalíková, riaditeľka MŠ sv. Vincenta de Paul.



Jablone na bratislavských školách vysadili spolu s deťmi ovocinári zo spoločnosti Boni Fructi. "Príklady z Európy aj zo Slovenska ukazujú, že zmeny, ktorými prechádza počas vegetačného obdobia ovocný strom, sú výborným motívom pre interaktívne formy vzdelávania detí," skonštatoval Michal Kocián zo spoločnosti. Iniciatívou v rámci Školského programu EÚ chcú poukázať zároveň na to, že ovocie nie je iba v supermarketoch, ale rastie na stromoch a treba sa oň starať.



Cieľom Školského programu EÚ je zvyšovanie podielu dôležitých výrobkov v strave detí v období, kedy sa formujú ich stravovacie návyky. Systém podpory funguje od roku 2009, od roku 2017 spája program pre ovocie a zeleninu a program pre mlieko. Celkový rozpočet EÚ je 250 miliónov eur na školský rok, z toho 150 miliónov eur na ovocie a zeleninu a 100 miliónov eur na mlieko. Okrem rozpočtu z fondov EÚ sa na financovaní podieľajú aj školy či rodičia. V Školskom programe EÚ sú registrovaní desiatky dodávateľov, okrem iného aj mnohí slovenskí pestovatelia.