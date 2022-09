V Bratislave sa na viacerých miestach tvoria kolóny

Bratislava 8. septembra (TASR) - Doprava v Bratislave sa vo štvrtok ráno mierne komplikuje, na cestách sa tvoria kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Kolóny vodiči hlásia na diaľnici D1 v smere z Ružinova do Petržalky a v Mlynskej doline smerom na Patrónku. Približne 15 minút sa zdržia tiež na Gagarinovej ulici v smere do centra.



So zdržaním treba rátať pred výjazdom na Galvaniho ulici v smere do Petržalky, stala sa tam nehoda.