V Bratislave sa na viacerých miestach tvoria kolóny

Bratislava 19. októbra (TASR) - Doprava v Bratislave sa v stredu ráno mierne komplikuje. Na viacerých miestach sa tvoria kolóny. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Vodiči sa asi desať minút zdržia na diaľnici D1 od križovatky na Gagarinovej ulici po Prístavný most. Kolóna sa tvorí tiež na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy, zdržanie je približne 15 minút.



Doprava sa pre nehodu spomaľuje aj na Trnavskej ceste smerom do centra. Zelená vlna tiež upozornila, že na Patrónke nefungujú semafory a premávku riadia policajti.