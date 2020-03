V Bratislave sa opäť chystá Kongres mladých Rómov

Bratislava 11. marca (TASR) – Na začiatok apríla je naplánovaný v Bratislave Kongres mladých Rómov. Výsledkom stretnutia mladých rómskych lídrov do 30 rokov má byť sformulovanie predstáv a požiadaviek vedúcich k zlepšeniu situácie rómskych komunít a zvýšenej participácii rómskej menšiny vo verejnom živote. O kongrese informuje na sociálnej sieti splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz (Most-Híd).



Na kongres, ktorý sa chystá od 1. do 3. apríla v Bratislave, je možné prihlásiť sa do 18. marca. "Som veľmi rád, že tento rok opäť organizujeme kongres, ktorý spája Rómov a Rómky z celého Slovenska a dáva im priestor odkázať verejnosti, že vedia, čo chcú, že s nimi treba počítať a mladý rómsky hlas počúvať," uviedol Ravasz.



Prvý Kongres mladých Rómov sa uskutočnil 5. a 6. apríla 2018, delegáti na ňom sformulovali deklaráciu obsahujúcu 11 požiadaviek smerujúcich k zlepšeniu života Rómov. Boli medzi nimi napríklad povinná a bezplatná predškolská výchova pre všetkých, ale aj bezplatné školské autobusy pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia. Žiadosti vyzývali aj na zvyšovanie povedomia národnostných menšín v rámci občianskej náuky a zodpovednosti a zvýšenie možností na využitie potenciálu talentovaných mladých Rómov.